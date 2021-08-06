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【NOW少年】雲出國走世界 首爾明洞逛不完

▲NOWnews今日新聞自製節目「NOW少年」全新企劃正式上線。本集介紹的是首爾明洞。（圖／影像中心製作）
▲NOWnews今日新聞自製節目「NOW少年」全新企劃正式上線。本集介紹的是首爾明洞。（圖／影像中心製作）

影像中心/綜合報導

2021-08-06 20:30:00

受到新冠肺炎疫情影響，全世界多數國家都實施入境14天隔離，這讓喜愛出國旅遊的人紛紛萌生退意，避免成為防疫破口；然而即便目前不便出國，但是先了解當地景點、文化，也不失為一個準備階段。本集的《NOW少年》就要帶大家一起，在居家防疫期間雲端出國，過過乾癮，而這次所到之地就是首爾明洞，要來看看明洞當地的文化，享用韓式美食。

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明洞是韓國首爾市的一個著名商業區。位於漢江以北，接近南大門市場，行政上歸明洞管轄。明洞是首爾市的購物區，更是年輕人及遊客常到的地區，這裡亦是首爾市內較多中國人聚居的地方，較為類似日本的澀谷，有近數千多個化妝品及護膚品品專門店、時裝等，是首爾著名的景點。

而這次主持人也推薦整理了明洞的「明洞餃子」以及「BHC炸雞」等美食，還有「哈末尼超市」、「首爾塔」這些知名景點，內容包含歷史文化、特色，更推薦了當地相當方便的飯店「樂天L7飯店」作為下榻休憩之所，內容相當豐富。

更多精彩的影片請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《NOWnews》、《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。

 

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