全球將邁入零碳經濟　蔡英文：台灣應加速布局綠能產業

總統蔡英文今（6）日下午以錄影方式為「2021年第五屆新能源第二場國際線上論壇」致詞。她說，面對全球即將進入「零碳經濟」新階段，台灣更需要加速且擴大布局綠能產業，期盼光電產業和政府相互協力，發揮更大的力量；同時支持並且栽培新世代人才，讓環境更加地茁壯。

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蔡英文表示，從2016年以來，執政團隊積極推動能源轉型。截至今年6月為止，太陽光電的裝置容量，已經成長了4.3倍。以成長率來看，這是很不容易的成績。這段過程，曾遭遇各種的挑戰。不過因為有產業界和政府一起努力，確實為台灣的綠能發展，打下了厚實的基礎。

蔡英文接著說，目前，在世界各國先後提出「淨零排放」目標之後，全球即將進入「零碳經濟」的新階段。不只國家要訂出更清楚、更全面的減碳路徑，國際之間，碳關稅將會出現。產業之間，供應鏈的碳足跡，則會受到更嚴格的檢視。

蔡英文表示，面對這樣的新局面，台灣更需要加速，並且擴大布局綠能產業。因為，要因應氣候變遷，朝淨零轉型的方向努力，就需要零碳的能源。要確保半導體等核心產業的競爭優勢，也需要有充足的綠電。

蔡英文說，政府有必要檢視過去5年的經驗，讓光電產業和政府相互協力，發揮更大的力量。此外，隨著綠能的發展，有越來越多懷抱著永續理念的年輕人，陸續地投入綠能產業。政府需要支持，並且栽培新世代的人才，讓環境更加地茁壯。