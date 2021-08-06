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餐飲業解封週末遇父親節　柯文哲：盡量不要邊吃飯邊聊天

▲雙北地區開放餐飲業內用後的第一個週末，就遭遇到父親節，台北市長柯文哲6日也呼籲民眾，吃飯期間不要聊天，要聊天戴上口罩再聊。（圖／台北市政府提供）
▲雙北地區開放餐飲業內用後的第一個週末，就遭遇到父親節，台北市長柯文哲6日也呼籲民眾，吃飯期間不要聊天，要聊天戴上口罩再聊。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-06 16:16:47

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，指揮中心今（6）日也宣布將極為二級警戒的狀態繼續延長。而這週末就是父親節，雙北地區也將迎來第一個餐飲業解禁後的週末。對此台北市長柯文哲在北市防疫記者會上表示，雖然父親節總是會家庭聚會聚餐，但還是希望大家在吃飯的過程中不要邊吃邊聊天。

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雙北地區開放餐飲業內用以來，將迎來第一個週末，而適逢父親節，許多民眾會出來到餐廳用餐，也讓北市防疫不敢大意。柯文哲就直言，這個週末就是開放餐飲業內用後，所迎來的第二個相當大的挑戰，原因在於北市上一波大規模感染，就跟母親節當週的大量人流有關係，母親節後剛好台北疫情爆發。

柯文哲也強調，父親節總是要家庭聚會、聚餐等等，不過還是要提醒大家，家戶感染還是新冠肺炎在台北市最重要的原因，「所以呼籲大家，吃飯的時候原則上還是個人套餐，盡量不要據再一起聊天，吃飯歸吃飯，聊天歸聊天，盡量不要邊吃邊講話。」柯文哲強調，現在餐廳內用還是以套餐形式進行，因此要聊天的話，等吃完戴上口罩再聊天，到外面聚餐還是要遵守餐廳規範。

▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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