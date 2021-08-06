餐飲業解封週末遇父親節　柯文哲：盡量不要邊吃飯邊聊天

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，指揮中心今（6）日也宣布將極為二級警戒的狀態繼續延長。而這週末就是父親節，雙北地區也將迎來第一個餐飲業解禁後的週末。對此台北市長柯文哲在北市防疫記者會上表示，雖然父親節總是會家庭聚會聚餐，但還是希望大家在吃飯的過程中不要邊吃邊聊天。





我是廣告 請繼續往下閱讀

雙北地區開放餐飲業內用以來，將迎來第一個週末，而適逢父親節，許多民眾會出來到餐廳用餐，也讓北市防疫不敢大意。柯文哲就直言，這個週末就是開放餐飲業內用後，所迎來的第二個相當大的挑戰，原因在於北市上一波大規模感染，就跟母親節當週的大量人流有關係，母親節後剛好台北疫情爆發。





柯文哲也強調，父親節總是要家庭聚會、聚餐等等，不過還是要提醒大家，家戶感染還是新冠肺炎在台北市最重要的原因，「所以呼籲大家，吃飯的時候原則上還是個人套餐，盡量不要據再一起聊天，吃飯歸吃飯，聊天歸聊天，盡量不要邊吃邊講話。」柯文哲強調，現在餐廳內用還是以套餐形式進行，因此要聊天的話，等吃完戴上口罩再聊天，到外面聚餐還是要遵守餐廳規範。



