房市／新手裝修常犯錯誤　勿踩5個雷區

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信義居家建議，裝修前可以先整理出一份「家電清單」，計算好會有多少電線及設備後，再與設計師一起預先規劃線路收納方式，尤其插座位置要注意避免設置在動線上，以免發生危險，例如牆角處插座適合除濕機、電風扇、打掃機器人等電器使用，設置離地高度約為30公分左右，而水區插座需注意積水問題導致觸電，距離台面至少30公分高度，嵌入地面的彈跳插座，可設置於餐桌、書桌的桌緣下方，距離桌面內緣約40公分處為佳。
第二個裝修雷區則是廚房收納不足，信義居家表示，廚房挑戰設計師收納功力，若是收納不順廚房需額外買掛勾，視覺更顯得雜亂；建議廚房的烘碗機、家電等都以規格化尺寸，進行組合搭配，可因應空間彈性組裝，日後若要更換內部器具，也容易找到配件套用，廚房動線的安排，以靠近入門處的依序擺放為冰箱、水槽、爐子最順手。
第三個裝修雷區為衛浴沒考慮安全性，浴室設計選錯磁磚要費心照顧外，更怕不防滑造成危險，而採光及通風不足的浴室就會過於陰暗潮濕。
信義居家表示，最好選擇防滑磁磚，例如吸水率低、凹凸起伏較大的板岩磚等，並加裝嵌燈來製造多個光源卻不刺眼，電燈也加裝「玻璃罩」降低水氣影響電路；如果浴室無法有窗戶，加裝抽風機或是多合一的暖風機也能改善通風問題，維持衛浴的乾燥舒爽。
第四個裝修雷區為臥室收納比例拿捏不當，信義居家表示，過多的櫃體容易讓室內產生壓迫感，若想解決收納問題可利用系統櫃適度結合牆面或床頭櫃，既有收納空間也能營造寬敞臥室的視覺。
第五個裝修雷區為陽台使用空間不足，小坪數或老宅常遇到陽台面積過小的問題，對於人數較多的家庭容易有難晾乾衣物或動線不方便的窘境，信義居家表示，可在陽台天花板裝設能夠升降的手動或電動晾衣架，掛晾完升到最上面，聰明創造更多行動空間，牆上也加裝櫃子或架子，可放置衣架、洗衣精、洗衣袋等相關雜物，方便拿取也好維持整齊。