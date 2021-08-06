網購二手寵物車！他想「騎車面交」卻遭封鎖 真相笑翻網
網路購物十分便利，只要到超商就可以取貨，但有些人還是會選擇面交的方式。對此，就有網友分享，他最近一直在找寵物推車，好不容易找到一個中意的，立刻跟賣家約面交，並提到自己要騎100cc的機車過去，沒想到下秒卻被封鎖了，讓他瞬間傻眼，真相曝光後，竟笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 19:47:30
原PO在《PTT》表示，他最近一直在找寵物推車，但怕寵物不喜歡，於是決定先買輛二手的試試，好不容易找到一個中意的，便立刻向賣家詢問，沒想到快約好要面交了，卻突然被封鎖，讓他感到無奈又崩潰。
原PO也貼出對話截圖，只見他想跟賣家約隔天面交，對方也立刻同意，並問「您開車還是騎車呢？約幾點方便」，他回答自己是騎車，但擔心會載不下，賣家也貼心回應「收起來前面可以，125嗎？50的話應該不行」。
過了幾個小時後，賣家再度向原PO確認是否要買，他卻說「100可以嗎」，對方聽完氣得罵「誇張」，接著就把他封鎖了。他這才知道，原來是剛剛那句話，讓賣家誤以為是殺價，其實只是想問「100cc的機車可不可以載」，最後也無奈的說「100cc的機車錯了嗎？哭哭」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「賣家：第一次遇到直接殺到一百的…是個狠人」、「第一次遇到殺這麼狠的（封鎖」、「這會錯意了，真的好笑」、「笑死，誰叫你接在那句回」、「完全不給解釋機會就封鎖欸」、「底價125，確定XD」、「沒事啦，你是只少了個CC」、「下次不要省略太多字啊」、「誇張耶！25塊也要殺XD」。（編輯：許智超）