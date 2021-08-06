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女拿電鍋煮飯「少1配件」慘被碎念！婆媽愣：用40年不知

▲一名人妻使用電鍋煮飯或煮湯，從來不會使用「內鍋蓋」，沒想到就引發老公不滿碎念。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲一名人妻使用電鍋煮飯或煮湯，從來不會使用「內鍋蓋」，沒想到就引發老公不滿碎念。（示意圖／記者許苡晴攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 19:58:50｜2021-08-06 20:00:56

電鍋是現代人常會使用的家電，其用途十分廣泛，能拿來煮飯、煲湯、蒸蛋等，被認為是主婦的料理好幫手。不過，就有一名人妻指出，自己使用電鍋煮飯或煮湯，從來不會使用「內鍋蓋」，沒想到就讓老公不滿碎念，因而讓她不滿發文抱怨。

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原PO於臉書社團《家常菜》上發文，好奇詢問「請問大家，電鍋煮飯或煮湯的時候，要不要蓋內鍋的蓋子？我一向都沒有蓋，卻常被老公唸，煩死了」。

▲女網友使用電鍋時當沒拿「內鍋蓋」，因而引發老公不滿。（圖／翻攝家常菜臉書）
▲女網友使用電鍋時當沒拿「內鍋蓋」，因而引發老公不滿。（圖／翻攝家常菜臉書）
貼文一曝光，就引來婆媽討論，「煮了40年沒蓋過」、「沒蓋！但要保持乾淨！所以現在都用不鏽鋼電鍋比較好處理！」、「當了40年的煮飯婆！從沒蓋過內鍋的蓋子的」、「我目前用的電鍋15年，我從沒蓋過耶！！然後弱弱的說，早就不知道蓋子跑哪去了」；甚至有一票網友震驚直呼「電鍋什麼時候有內鍋蓋子」、「蛤，我沒有蓋子，第一次知道有內鍋蓋」、「拿40年都不知道這東西」。

不過，也有內行人揭開內鍋蓋真正用途，「要蓋阿！會滴水下去，外鍋用久了，難免會髒，無法保證滴下去的水，是完全乾淨的，如果不怕髒水，那就沒差了」、「我有蓋，怕外鍋的水蒸汽滴的內鍋的食物裡面」、「如果外鍋跟蓋子洗的很乾淨，不介意水蒸氣回滴進去就不必蓋」、「蓋不蓋看個人，如果有蓋也可以防水蒸氣滴進去」。

甚至有老饕指出，使用與不使用關鍵在於烹煮的料理，「看煮什麼啦！蒸魚、蒸布丁蓋著比較沒有水蒸氣滴入，煮湯沒蓋也沒關係」、「若是用電鍋煮飯不用蓋內蓋，煮湯或是料理其他我會蓋內蓋」、「煮飯、煮粥應該是不用，煲湯我是有蓋」、「如果是需要長時間燉煮，建議內鍋要蓋，可以鎖住味道，比較入味喔」、「蓋不蓋真的是有時候看東西，滷東西或煮湯容易噴濺我就會蓋！」（編輯：陳雅雲）

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