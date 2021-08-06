搬新家還會裝市內電話嗎？網揭「2理由」推薦：其實可以
隨著智慧型手機普及，全民人手一支已是司空見慣，且網路的發達也讓用戶只要擁有手機，就能搜尋到許多資訊以及應付日常生活所需，市內電話的重要性不斷降低。對此，就有網友好奇詢問大家，「新成屋加裝市內電話的必要性？」問題一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 20:16:44
原PO在PTT發文表示，目前住的老家是有市內電話，但使用率低，「有時候響了還不一定會去接」，因為親朋好友都是用通訊軟體聯絡，通常打來的都是電信業者、貸款、推銷之類的。而原PO透露自己年底將搬家，因此請教大家「新成屋加裝市內電話的必要性？有人可以分享生活上的差異性嗎？」
文章發佈後掀起討論，多數網友認為不需要裝市內電話，紛紛在底下留言回覆說「沒用到就不用裝啊」、「已經沒裝市內電話7年了，完全不覺得沒有它的存在對生活有影響」、「沒用市話已經十多年了，也沒什麼不便」、「不用裝了，沒必要」、「沒裝市話快8年，完全無感」。
不過也有網友認為裝市話仍有2好處，那就是通話時間長了可以省電話費，以及打0800客服時比較方便，「手機壞掉又沒備用機，或要打室內講很久時，電話費很貴」、「0800客服都不能用手機打，有時候聯絡公家單位或信用卡公司手機打要等很久」、「我是覺得拿來打0800還有WFH時在家叫餐挺實用的」。（編輯：倪浩軒）