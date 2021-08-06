對發票突跳「中1000萬」！女嗨：差點心臟病發 結局糗大
每當統一發票開獎後，不少民眾都紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。不過，就有一名女網友指出，透過手機APP準備對發票時，卻跳出「中1000萬」的訊息，讓她驚訝直呼「差點心臟病發」，但真相曝光反而讓她十分無奈。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 22:23:52
原PO於臉書社團《爆怨公社》上貼出雲端發票APP截圖，只見她正在利用APP內的手動對獎功能，來對今年3、4月的發票時，突然跳出「注意！！！注意特別獎：59518250，號碼全對中1000萬」的通知，讓她瞬間嚇了一跳，「這個發票app差點讓我心臟病發！我眼前只看到1000萬」。
此外，她也曬出手中的發票，只見發票號碼為「86526250」，末三碼還與特別獎一樣。但據了解，特別獎必須8位號碼都相同，才可以獲得千萬大獎，就算中得3碼也無法領取200元，讓她心寒表示「號碼是不是差太多了」。
貼文曝光後，隨即引來不少網友安慰，「好狠的APP」、「他是不是快樂版的？」、「天堂掉到地獄」、「他都跟你說注意了，注意就別動！」、「結果連200都沒有...」、「提醒功能，呵呵」、「突然看到真的以為中1000萬」、「人生偶爾來點驚嚇也不錯」。
留言中也有一堆苦主分享經歷，「我也是⋯眼前只有中xxx元，還請我爸去兌換被說沒中哦」、「看過最好笑的是全中，但是發票是去年的」、「我上次也以為中兩百，拿去兌換差點被店員白眼……」、「用APP對發票很多人應該都遇過這種情形」、「末3碼一樣就會跳出這個訊息了。我也被嚇過」。（編輯：陳雅雲）