防範變種病毒　美CDC：曾染疫者也應打疫苗

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美國CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)呼籲民眾：「若您以前感染過新冠病毒，請仍然接種疫苗，這是保護自己和其他人的最佳方式，尤其是在傳染性更強的Delta變種蔓延全國的情況下。」
報導並引述一項蓋洛普的民調，顯示部分美國人不打算接種疫苗的主因之一，是相信自己已經感染過新冠肺炎而有了抗體。
然而，科學家們分析數據後指出，變異毒株確實可能導致保護力下降，以肯塔基州追蹤去年10至12月、及今年5至6月染疫的民眾，並比對其中246名二度染疫者、及492名沒有再感染的人的資訊來看，發現沒接種疫苗的曾染疫者，再次感染的機率，比曾經染疫但完整接種疫苗的人，高出1倍以上，且距離首次感染僅約6到9個月的時間。
該報告的主筆卡娃諾(Alyson Cavanaugh)認為，這類的研究結果表明，早期感染產生的自然免疫力，可能不如在病毒進化時、接種疫苗所獲得的加強作用那般顯著。美國傳染病學權威、白宮防疫顧問佛奇博士(Anthony Fauci)近日也曾表示，染疫後再接種疫苗，可以加強免疫力的防守範圍，同時抵抗初始病毒和變異毒株的侵襲。
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