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防範變種病毒　美CDC：曾染疫者也應打疫苗

▲美國CDC建議，即使是曾感染新冠肺炎、後來康復的民眾，也應接種疫苗，特別是在變種病毒肆虐的情況下。圖為紐約一處疫苗接種站。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國CDC建議，即使是曾感染新冠肺炎、後來康復的民眾，也應接種疫苗，特別是在變種病毒肆虐的情況下。圖為紐約一處疫苗接種站。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-07 06:59:13

美國疾病控制和預防中心(CDC)本週五引用肯塔基州衛生部一份報告，建議即使是曾感染新冠肺炎、後來康復的民眾，也應接種疫苗，尤其是在傳染性超強的Delta變種毒株肆虐美國，造成病例激增的情況下。

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根據《美聯社》報導，美國CDC本月6日引用的報告及實驗證據，指出曾感染過新冠肺炎的人，在接種疫苗之後，免疫細胞方面得到顯著增強，而且也能對新的病毒變異體提供更廣泛的保護力。

美國CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)呼籲民眾：「若您以前感染過新冠病毒，請仍然接種疫苗，這是保護自己和其他人的最佳方式，尤其是在傳染性更強的Delta變種蔓延全國的情況下。」

報導並引述一項蓋洛普的民調，顯示部分美國人不打算接種疫苗的主因之一，是相信自己已經感染過新冠肺炎而有了抗體。

然而，科學家們分析數據後指出，變異毒株確實可能導致保護力下降，以肯塔基州追蹤去年10至12月、及今年5至6月染疫的民眾，並比對其中246名二度染疫者、及492名沒有再感染的人的資訊來看，發現沒接種疫苗的曾染疫者，再次感染的機率，比曾經染疫但完整接種疫苗的人，高出1倍以上，且距離首次感染僅約6到9個月的時間。

該報告的主筆卡娃諾(Alyson Cavanaugh)認為，這類的研究結果表明，早期感染產生的自然免疫力，可能不如在病毒進化時、接種疫苗所獲得的加強作用那般顯著。美國傳染病學權威、白宮防疫顧問佛奇博士(Anthony Fauci)近日也曾表示，染疫後再接種疫苗，可以加強免疫力的防守範圍，同時抵抗初始病毒和變異毒株的侵襲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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