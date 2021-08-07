武漢出現本土疫情　首名患者慘遭網路霸凌

中國近日出現Delta變種病毒疫情，傳播鏈擴及多個省市，就連前年年底最先爆出大規模疫情的湖北省武漢市，也已傳出3例確診、12例無症狀感染。武漢市這波疫情的源頭指向一名唐姓男子，但當地網路上隨即傳出多種該男染病、散播病毒甚至劈腿的故事版本，個資被公布，讓唐男和牽涉其中的女性生活遭受嚴重干擾，紛紛跳出來澄清，指事情根本不是網上流傳的那樣。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-07 08:30:13
綜合陸媒報導，武漢市本月2日公布了幾例與江蘇淮安病例有關的活動軌跡，顯示唐姓男子上月27日在荊州高鐵站候車時，曾與淮安某旅遊團的活動軌迹有交集，在抵達武漢後，又把病毒傳給室友和地盤工友。隨著事件發酵，網上又接連爆出唐男在上月27日至28日跑遍了武漢3個城鎮，期間還約見了2名女子，在不同的故事版本中，這2名女性成了他的前任和現任女友，並陸續感染了多人。
唐男因此被不少中國網友戲稱為「武漢海王」，就連他們的個資都被在網路上曝光，還一度登上微博熱搜，導致當事人不堪其擾。唐男在接受陸媒採訪時否認有女友，聲稱自己只是學生，趁暑假到地盤兼職，與事件中的2女都只是普通朋友，結果現在一開電腦便收到大量騷擾訊息，彷彿外界都在關注他的私生活，而非疫情。
至於被捲入風波的2名武漢女學生，也在網上發文澄清，與唐男沒有特殊關係，當天見面時間也不長，本身也沒確診，只是被隔離並須每天接受核酸檢測，同樣整天都被迫回覆大量的陌生電話和訊息騷擾，希望謠言能止於智者，大眾一同將心力放回正規防疫上。
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