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14歲全紅嬋奪金要幫媽媽治病　外媒揭中國農村醫療內幕

▲中國14歲少女全紅嬋，5日在東京奧運中，以破世界紀錄的高分奪下女子跳水10公尺跳台項目金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國14歲少女全紅嬋，5日在東京奧運中，以破世界紀錄的高分奪下女子跳水10公尺跳台項目金牌。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-07 12:34:19｜2021-08-07 12:39:29

中國14歲少女全紅嬋，5日在東京奧運中，以破世界紀錄的高分奪下女子跳水10公尺跳台項目金牌，她在賽後表示，想賺很多錢回家讓媽媽治病，讓很多中國網友為之動容。有外媒指出，全紅嬋率真發言的背後，其實掩藏著中國農村醫療的嚴重問題。

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根據《自由亞洲電台》報導，全紅嬋年紀尚幼，面對傳媒提問時顯得有些羞澀，被問到奪金秘訣時，她回答說，「練的，慢慢一直練唄。我媽媽生病了，可是我不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病，然後就很想賺錢，回去給她治病，賺很多錢，治好她。」也讓她因此贏得忠孝兩全、人間孝子等美名。

報導指出，全紅嬋家住廣東省湛江市麻章區邁合村，從小家境貧困，母親和爺爺長年臥病在床，家中為此耗盡所有積蓄。全紅嬋7歲就離開家去練習跳水，連遊樂園跟動物園都不曾去過，奧運奪金的消息傳回家鄉後，家中瞬間湧入祝賀人潮，但其實以全紅嬋的年齡，為國爭光的目標還是太高遠了些，她的拼搏主要還是因為生活壓力太大，特别是農村的個體，生存特别艱難，要是有一點希望，就會拼命實現，像豁出命一樣。

報導也提到，中國2004年開始試點的新型農村合作醫療體制（簡稱「新農合」），似乎對全紅嬋一家幫助不大，2018年底，新農合參保人數僅有1億3千萬人，參保人數嚴重下滑，對解決廣大農村家庭的問題而言，還是遠遠不夠。

同為農村出身的黑龍江司機廖誠說，新農合的醫療報銷限制太多，有轉院手續報銷45%，沒有轉院手續只報銷25%，而且除了報銷比例太低外，收紅包和過度治療都是醫療體系存在的嚴重問題，特別過度治療隊普通農村人來說有如災難，他認為這是因為政府壟斷和腐敗造成的，是非市場化才導致的惡果。

在奧運勇奪金牌後，湛江市3家企業先後宣布，贈與全紅嬋一家精裝住宅1套、商舖1間以及人民幣20萬元（約新台幣85萬8226元），廣東醫科大學附屬醫院也承諾，要為她的爺爺和媽媽提供全方位的醫療照顧，名譽和物質上都獲得豐厚的報酬，在媒體盛讚跳水天才誕生的同時，全紅嬋固然靠努力壓住了命運的水花，但中國其他數以億計的農民卻未必能有同等的幸運。

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