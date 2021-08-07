父親節禮物首選「住警器」 守護家庭

父親節即將到來，許多人為選擇禮物傷透腦筋，今年台中市政府消防局特別推薦最貼心的父親節禮物「住宅用火災警報器」， 可全年無休、24小時不間斷偵測示警火災，讓家人住的更安心，尤其對許多出外打拼、長時間不在家的父親來說，更可全面守護家庭和子女。

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消防局表示，當人們處於睡眠狀態時，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱，進而發現危險與應變避難，等到驚醒時，往往已深陷火海。住警器可於火災初期發出高分貝警示聲響，使屋內民眾盡早發現火災，增加火場逃生時間，降低人命傷亡及損失。根據統計，台中市自去年至今，已有31件住宅火災因有安裝住警器，成功守護31個家庭，避免遺憾發生。

消防局呼籲，5樓以下透天厝或老舊公寓，民眾應自行購買安裝住警器，裝設於臥室、客廳、廚房或樓梯間等，才可以更全方位警戒火災；民眾可到各大賣場、商場及消防器材行購買，也可上網搜尋「住宅用火災警報器」進行網路訂購。

消防局提醒，購買前請確認產品上面，是否有通過認證的圓形銀色雷射貼紙，避免買到未經認證的警報器，除了準確度跟電池使用時間會大打折扣外，更會嚴重影響生命安全。