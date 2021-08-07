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老被當成「夜店咖」！曾雅妮不忍了發長文澄清：問心無愧

▲我國高爾夫女將曾雅妮曾經登上世界第一寶座，她今（7）日發文訴說近年沈潛心境。（圖／翻攝自曾雅妮臉書）
▲我國高爾夫女將曾雅妮曾經登上世界第一寶座，她今（7）日發文訴說近年沈潛心境。（圖／翻攝自曾雅妮臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-07 16:28:07

東京奧運即將邁入尾聲，我國選手在本屆賽會上勇奪2金4銀6銅，好表現讓全民同感振奮，而隨著潘政琮獲得我國奧運史上第一面高爾夫獎牌，前高爾夫世界球后曾雅妮又成為許多網友討論的話題。今（7）日曾雅妮就在臉書發文訴說近年心境，澄清關於「夜店咖」和比賽睡過頭等負面傳聞，強調自己問心無愧，也不會放棄高爾夫球。

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曾雅妮在文章一開頭就無奈表示，「八年了，大家依舊沒有忘記那一篇不真實的報導」。看到自己再度成為網友討論話題，曾雅妮先是感謝大家沒有忘記她，隨後話鋒一轉指出，「很多人對我的印象一直停留在我去夜店所以比賽睡過頭跟藝人玩在一起去夜店喝酒之類的」，於是曾雅妮便想趁這個機會澄清。

曾雅妮強調，「我承認我有去過夜店，偶爾跟朋友家人聚餐也會喝一點酒，但是我去過夜店的次數少之又少，更不用說是在賽季中是絕對不可能的。我對自己的要求嚴格，以身作則，這點只要認識我的人都知道。」

▲台灣高球女將曾雅妮（圖／鍾東穎攝,2018.10.27）
▲台灣高球女將曾雅妮。（圖／鍾東穎攝,NOWnew資料照片）
而關於和演藝圈的人在一起，曾雅妮解釋，「不管這些演藝圈的人是我成名前認識或是成名後認識，我的交友圈一直以來都是打球的人，所以對我來說很難得可以遇到不同圈子又能聊得來的朋友，和他們在一起我很自在，在他們眼中我就是我，不是曾雅妮也不是世界第一。」

至於比賽睡過頭事件，曾雅妮再次向大家道歉「做了ㄧ個不好的榜樣」，但澄清絕非因為去夜店所以睡過頭，「2013年KIA CLASSIC的比賽，在比賽前一天的配對賽因為自己的疏忽手機沒有充電，鬧鐘沒有響所以睡過頭了」。曾雅妮強調已經記取教訓，「我對這件事情真的感到很抱歉。當時的我也讓大家擔心了」。

而近年在球場上的低潮，曾雅妮透露在2012年中就發現自己開始打不出想打的球，「我很努力的想辦法，想我曾經是怎麼走過來的.... 只是我想錯方向，因為我開始懷疑自己走的路不是對的，我開始加強我的弱點，以為弱點加強了，我的球技也會慢慢好起來。直到經歷了那麼多我才知道，我要學習的不是其他人，而是要相信自己」。

▲曾雅妮期許自己2024年也能站上奧運的舞台，更打氣喊話「小林同學等我！」（圖／翻攝自曾雅妮臉書）
▲曾雅妮期許自己2024年也能站上奧運的舞台，更打氣喊話「小林同學等我！」（圖／翻攝自曾雅妮臉書）
曾雅妮最後再次感謝所有不離不棄、支持著她的贊助商和球迷朋友，更感性自嘲，「我的球技也真是有夠爛。不過我沒有放棄，我也不會放棄。我真的很喜歡打球，即使它讓我又愛又恨，我還是會一直努力堅持的前進。放下球桿的那一天，我沒讓自己後悔，因為我問心無愧，我的這一生都奉獻給了高爾夫。」（編輯：倪浩軒）

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