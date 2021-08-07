老被當成「夜店咖」！曾雅妮不忍了發長文澄清：問心無愧

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曾雅妮強調，「我承認我有去過夜店，偶爾跟朋友家人聚餐也會喝一點酒，但是我去過夜店的次數少之又少，更不用說是在賽季中是絕對不可能的。我對自己的要求嚴格，以身作則，這點只要認識我的人都知道。」
而關於和演藝圈的人在一起，曾雅妮解釋，「不管這些演藝圈的人是我成名前認識或是成名後認識，我的交友圈一直以來都是打球的人，所以對我來說很難得可以遇到不同圈子又能聊得來的朋友，和他們在一起我很自在，在他們眼中我就是我，不是曾雅妮也不是世界第一。」
至於比賽睡過頭事件，曾雅妮再次向大家道歉「做了ㄧ個不好的榜樣」，但澄清絕非因為去夜店所以睡過頭，「2013年KIA CLASSIC的比賽，在比賽前一天的配對賽因為自己的疏忽手機沒有充電，鬧鐘沒有響所以睡過頭了」。曾雅妮強調已經記取教訓，「我對這件事情真的感到很抱歉。當時的我也讓大家擔心了」。
而近年在球場上的低潮，曾雅妮透露在2012年中就發現自己開始打不出想打的球，「我很努力的想辦法，想我曾經是怎麼走過來的.... 只是我想錯方向，因為我開始懷疑自己走的路不是對的，我開始加強我的弱點，以為弱點加強了，我的球技也會慢慢好起來。直到經歷了那麼多我才知道，我要學習的不是其他人，而是要相信自己」。
曾雅妮最後再次感謝所有不離不棄、支持著她的贊助商和球迷朋友，更感性自嘲，「我的球技也真是有夠爛。不過我沒有放棄，我也不會放棄。我真的很喜歡打球，即使它讓我又愛又恨，我還是會一直努力堅持的前進。放下球桿的那一天，我沒讓自己後悔，因為我問心無愧，我的這一生都奉獻給了高爾夫。」（編輯：倪浩軒）