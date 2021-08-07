莊智淵改名了？網一看愣住「莊筑羽你哪位」 笑爆真相曝
我國「桌球教父」莊智淵在東京奧運表現出讓人動容的奮戰精神，雖然最終未能在個人或團體賽中奪牌，但40歲仍在賽場上老驥伏櫪的態度，深獲國人肯定，也讓莊智淵成為本屆賽事的風雲人物之一。而莊智淵的個人IG（Instagram）小編也積極與網友互動，繼公布莊智淵的手遊ID後，意外出包在今（7）日下午把莊智淵的名字改成「莊筑羽」，真相曝光讓網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 17:18:02
實際前往莊智淵的個人IG可以發現，雖然頁面旁有著官方名人認證的藍勾勾，但在姓名欄上卻是寫著「莊筑羽」這個十分陌生的名字，小編在後面的括號寫上「打錯等改回名字」作為補救，更是讓網友啼笑皆非。
莊智淵的IG小編頻頻發文求救，並附上莊智淵打拳擊的照片，自嘲「快被這拳ㄇㄠ下去」，詢問大家「有人知道怎麼立即改回名字嗎？上面顯示要等30天。」強調已向IG回報問題，但改名的流程恐怕不會那麼快，「桌球教父」暫時還是只能以乖巧的莊筑羽之名向IG的網友問好了。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「這真的好好笑」、「以為是假帳號看了好久」、「生個女兒就叫筑羽吧」，「筑羽蠻可愛的」、「小編是不是宿醉？太可愛了」、「莊爸要當30天的筑羽了」、「小編在看104了嗎」、「只好星期一去戶政事務所改名比較快」。（編輯：倪浩軒）