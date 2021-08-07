「最強中華隊」東奧落幕！搶下12面獎牌 　6項目首次奪牌

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榮獲金牌 郭婞淳（舉重）、李洋／王齊麟（羽球男子雙打）
舉重女神郭婞淳在7月27日的59公斤級的比賽中，以總和236公斤的超狂成績鎮壓全場，為台灣摘下第一面金牌，更刷新奧運紀錄，完成「金滿貫」的創舉，雖未能夠打破自己的世界紀錄，但仍舊是博得滿堂彩。
羽球男子雙打好手「麟洋配」從小組賽第一場落敗後，氣勢勢如破竹，一路闖進準決賽，先是打敗世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）與塞帝亞萬（Hendra Setiawan），進入金牌戰碰上中國雙塔組合，擊敗現在世界排名第6的中國組合李俊慧、劉雨辰，拿下金牌。
榮獲銀牌 楊勇緯（柔道）、湯智鈞／魏均珩／鄧宇成（男團射箭）、李智凱（體操鞍馬）、戴資穎（羽球女子單打）
楊勇緯是第一位拿下獎牌的中華隊選手，賽後因高顏值又可愛「蹭銀牌」的動作，被封為「柔道男神」，讓台日網友全陷入瘋狂，IG追蹤人數暴增至40萬，一瞬間爆紅。
男團射箭成員湯智鈞、魏均珩、鄧宇成在7月26日以0比6不敵全場狂飆13支10分箭的韓國，獲得銀牌，是中華射箭男團繼2004年雅典奧運後，暌違17年再次拿下獎牌，並列射箭隊史最佳成績。
李智凱2016年首度參加奧運，但當年參賽前一個月在訓練時嚴重受傷，儘管經過緊急治療與恢復，他仍站上奧運舞台，但他無法拿出應有實力。這屆東京奧運再戰，拿出最堅強的實力，儘管在全能賽兩度落馬，但在鞍馬單項決賽中，難度分拉高到6.700分，表現分則獲裁判評為8.700分，漂亮搶下銀牌，從電影《翻滾吧！男孩》裡的「菜市場凱」到勇敢躍上世界舞台，精神令人敬佩。
世界球后戴資穎一路過關斬將，挺進金牌戰，對上世界排名第二的中國好手陳雨菲，兩人激戰81分鐘才分出勝負，小戴以1：2落敗拿下銀牌，她賽後也坦言「其實不甘心，但印象最激烈的對戰賽，反而是8強對戰依瑟儂那一役」，雙方互相調動球路，小戴努力不懈上演逆轉勝，精彩絕倫。
榮獲銅牌 羅嘉翎（跆拳道）、林昀儒／鄭怡靜（桌球混雙）、陳玟卉（舉重）、 潘政琮（高爾夫球）、黃筱雯（拳擊）、文姿云（空手道）
首場遇上韓國的奪金大熱門人選南韓李雅凜，兩人更打到了驟死賽，最終贏得勝利晉級，後來對上加拿大帕克選手成功取得勝利晉級4強，接著遇上美國選手佐拉蒂琪但未持續連勝，最後對上尼日選手踢出了一場精彩的比賽，奪下銅牌，因為長相甜美可愛，獲封「跆拳道女神」的稱號。
7月26日，鄭怡靜、林昀儒以桌球混合雙打，一舉摘下銅牌，這也是睽違20年後，中華隊在奧運桌球項目奪牌。而林昀儒在男子單打也獲得第四名的佳績；男子團體賽則搭配桌球教父莊智淵、好手陳建安闖進8強，世界排名也上升到第五名，因為年紀才19歲，獲得「小林同學」、「國民乖孫」等稱號，賽後他也在IG坦言有不甘心，但會化為動力，並引用諾貝爾獎得主名句「妳若精彩，天自安排」來勉勵自己。
陳玟卉在7月27日晚間出賽，關鍵挺舉開把成績127公斤，她順利舉起開把的重量，持續往上挑戰，第二把130公斤，可惜未能舉起，最後以總和230公斤，為舉重項目再贏得1面銅牌。
台灣「高球一哥」潘政琮從第一輪排名落後至57名，到第四輪上演精彩逆轉，歷經驟死賽之後，從倒數第3「逆轉摘銅」，成為我國史上拿下奧運高球獎牌的第一人，與老婆的甜蜜故事也引發不少討論。
8月4日，世界排名第3的台灣拳擊女將黃筱雯，在51公斤級4強戰上土耳其薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu），雖然最終以0：5無緣晉級金牌戰，但也為台灣獲得一面獎牌，寫下新的里程碑。
最後則是空手道小清新文姿云，在女子55公斤量級小組賽上，以戰績2勝1敗、分組第二名晉級4強賽，四強賽面對世界排名第一名的烏克蘭女將特里加（Anzhelika Terliuga），最後幾秒踢出一記三分得點，比賽時間結束兩人4比4打成平手，經過裁判判定，文姿云吞敗，但也為台灣多添1面銅牌，賽後也傳出她已接受男友徐瑋駿的求婚，準備開啟幸福人妻的生活。
本屆奧運賽事，感謝所有中華隊選手的努力奮戰精神，不僅是充分展現運動的力與美，也讓不少人開始關注體育賽事、現有體制的種種問題，甚至讓國際看見台灣！請大家繼續為中華隊選手加油！2024的巴黎奧運，中華健兒一定能再創佳績！（編輯：張嘉哲）