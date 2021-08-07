COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

被錄取爽回「這3字」！她卻苦等0消息　人資全愣：很正常

▲一名女網友收到錄取通知信件後，沒想到回覆「我願意」就沒再被聯繫，讓她焦急詢問「是不是沒禮貌？」對此，就有人資揭開真相。（示意圖／翻攝pexels）
▲一名女網友收到錄取通知信件後，沒想到回覆「我願意」就沒再被聯繫，讓她焦急詢問「是不是沒禮貌？」對此，就有人資揭開真相。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-07 18:08:26

不少求職者在經歷過履歷審核、準備面試等過程後，最終若能被心儀的公司錄取，相信一定讓人十分雀躍。不過，就有一名女網友表示，收到錄取通知信件後，沒想到回了「我願意」就沒再被聯繫，讓她焦急詢問「是不是沒禮貌？」對此，就引來人資揭開真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示4日收到一間公司的錄取通知，隨後也被告知報到日期，「說收到我的回覆後，後續會有人通知我報到的須知和要準備的資料，希望在今天前收到回覆」。她也於1小時後趕緊回覆「很開心收到錄取通知，我願意到公司上班，會在xx日期報到的，謝謝您」。但到了隔天中午仍然沒有消息，讓她焦急詢問「打我願意是不是沒禮貌，應該要打我有意願，對方會不會看到我的回覆後就不想錄取我了...」。

▲一名女網友指出，某日同事和她借電腦卻忘記登出LINE，她無意間偷瞄一眼，卻讓她當場心碎。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO收到錄取通知信件後，回覆「我願意」卻發現沒有下文了，讓她擔憂是不是太沒禮貌。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
問題一曝光，不少網友紛紛認為想太多了，「信件不像LINE ，看過了通常不會再回一個『好的』或貼圖，可以直接當公司已經已讀了這樣，時間到去報到就好」、「才隔一天而已，不用太緊張 」、「認真說，如果因為你這樣回他們就決定從本來錄取你改成不錄用，那那間公司的氣量也有夠可笑的」、「公司已經跟你說報到日期了，妳也回覆了，你覺得公司還要再回什麼？」

甚至有人資解答原因，「我現在剛好是有負責招募的人資！你的回覆沒有問題，以我的經驗，單純跟前幾樓一樣，就是已讀的意思，後續沒發信可能是忘記了」、「我是hr，其實hr的信箱永遠大爆炸，有超多履歷跟求職者，所以這個情況沒回信正常喔哈哈！而且找人很難既然錄取了，不會輕易讓你跑掉啦！不要擔心哈哈哈」、「人資小螺絲+1，通常真的只是人資還在處理內部流程啦」。事後原PO亦更新內文，表示已收到信件，「謝謝大家，事情解決了！！！！」（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.79%6.21%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.77%80.23%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
66.67%33.33%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀