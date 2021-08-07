被錄取爽回「這3字」！她卻苦等0消息 人資全愣：很正常
不少求職者在經歷過履歷審核、準備面試等過程後，最終若能被心儀的公司錄取，相信一定讓人十分雀躍。不過，就有一名女網友表示，收到錄取通知信件後，沒想到回了「我願意」就沒再被聯繫，讓她焦急詢問「是不是沒禮貌？」對此，就引來人資揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 18:08:26
原PO於《Dcard》上發文，表示4日收到一間公司的錄取通知，隨後也被告知報到日期，「說收到我的回覆後，後續會有人通知我報到的須知和要準備的資料，希望在今天前收到回覆」。她也於1小時後趕緊回覆「很開心收到錄取通知，我願意到公司上班，會在xx日期報到的，謝謝您」。但到了隔天中午仍然沒有消息，讓她焦急詢問「打我願意是不是沒禮貌，應該要打我有意願，對方會不會看到我的回覆後就不想錄取我了...」。
問題一曝光，不少網友紛紛認為想太多了，「信件不像LINE ，看過了通常不會再回一個『好的』或貼圖，可以直接當公司已經已讀了這樣，時間到去報到就好」、「才隔一天而已，不用太緊張 」、「認真說，如果因為你這樣回他們就決定從本來錄取你改成不錄用，那那間公司的氣量也有夠可笑的」、「公司已經跟你說報到日期了，妳也回覆了，你覺得公司還要再回什麼？」
甚至有人資解答原因，「我現在剛好是有負責招募的人資！你的回覆沒有問題，以我的經驗，單純跟前幾樓一樣，就是已讀的意思，後續沒發信可能是忘記了」、「我是hr，其實hr的信箱永遠大爆炸，有超多履歷跟求職者，所以這個情況沒回信正常喔哈哈！而且找人很難既然錄取了，不會輕易讓你跑掉啦！不要擔心哈哈哈」、「人資小螺絲+1，通常真的只是人資還在處理內部流程啦」。事後原PO亦更新內文，表示已收到信件，「謝謝大家，事情解決了！！！！」（編輯：陳雅雲）