李洋連發IG寵愛女友！粉絲秒懂「貼心用意」：好男人認證
我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在東京奧運勇奪金牌，讓全台人民十分振奮，而兩人間超有愛互動，總是被不少網友狂拱「原地結婚！」不過先前李洋就曾透露已有女友，日前他光榮返台後，都會在個人Instagram上限時動態分享生活，但仔細一瞧內文幾乎都有提及「女朋友」3個字，就有網友猜測背後用意，大讚直呼「好男人認證！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 18:48:45｜2021-08-07 18:54:27
羽球好手李洋近日從東京奧運返台後，時常在個人IG上分享生活。李洋昨（6）日就連發限時動態，其中包括針對網紅滴妹贈送的手搖飲表達感謝之意，在內文寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」、「上次跟女朋友去台中，因為太多人排隊沒有喝到，這次終於喝到了」；此外，李洋分享手遊畫面向廠商道謝時，也寫下「送了我跟女朋友這麼好的卡還有魔法石，我要好好認真玩」。
值得一提的是，李洋還轉發了先前接受《天下雜誌》專訪的影片，開頭李洋就表示，有次王齊麟曾摸了他的頭，女友見狀卻立馬吃醋，甚至大喊直呼「不准！」
李洋不忘「女朋友」這3字的舉動，在《Dcard》上也引發粉絲討論，大讚直呼「覺得李洋一直在與大家強調自己有女朋友，如果我是她，一定覺得超安心」，隨即亦有網友附和「好男友認證！」、「原來女友吃醋過XDDDDD！很努力在給女友安全感，很棒！」、「超讚的！希望李洋可以跟女友長長久久」、「好男人讚讚！看他那麼幸福我也很開心」。（編輯：陳雅雲）