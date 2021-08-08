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東京增4566例　日本全境連4天創新高

▲日本全境疫情快速升溫，今天新增1萬5745例確診病例，連續4天創歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本全境疫情快速升溫，今天新增1萬5745例確診病例，連續4天創歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-08 08:00:00

（中央社東京7日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天新增1萬5745例確診病例，連續4天創歷史新高；東京都今天新增4566例確診病例，創當地歷史次高紀錄。

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日本TBS電視台報導，日本全境今天新增1萬5745例確診病例，連續4天創歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4566例確診病例，創歷史次高紀錄，也較上週六增加508例，連續4天單日新增逾4000例。

東京都至今累計病例數24萬5219例，包括2310例死亡病例；重症患者較昨天增加9人，總數150人，是繼今年1月28日以來再度增加到150人。

同屬首都圈的千葉縣今天新增1075例確診病例，連續4天創歷史新高紀錄，至今累計病例數5萬5410例。埼玉縣今天新增1449例確診病例創新高紀錄，至今累計病例數6萬4756例，包括854例死亡病例。

靜岡縣今天新增236例確診病例創新高，至今累計病例數1萬2054例。

大阪府今天新增1123例確診病例，連續5天單日新增逾千例，至今累計病例數12萬1294例，包括2731例死亡病例。

兵庫縣今天新增503例確診病例，時隔近3個月再度出現單日新增逾500例，至今累計病例數4萬6767例，包括1320例死亡病例。

滋賀縣今天新增117例確診病例創新高，至今累計病例數6589例，包括94例死亡病例。

熊本縣今天新增151例確診病例創新高，連續5天單日新增逾百例，至今累計病例數7728例。

沖繩縣今天新增548例確診病例，創週六公布新高紀錄，至今累計病例數2萬8167例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100807

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