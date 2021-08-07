願打高端近102萬人！第五輪加開莫德納　逾半名額被掃空

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另外指揮中心在今日才宣布加開的第九類中53、54歲可打莫德納開放預約接種，加開時間為今日16時至9日中午12時止。指揮中心表示，目前有5萬6493人符合預約資格，其中共有2萬8587人完成預約，佔符合預約資格人數50.6%。
進一步來看，在疫苗登記狀況。三種疫苗都願意施打者共有68萬6339人，占比5.68%；僅願意施打AZ者佔比7.79%，共有94萬1333人；僅願意施打Moderna者佔比32.3%，共有390萬3002人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.47%，共有17萬7510人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.48%，共有622萬1542、勾選Moderna與高端者佔比0.99%，共有11萬9717人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.20%，共3萬5577人。
整體來看，有意願登記施打高端疫苗者總計有101萬9143人，其中重啟登記後新增了62萬2254人。
至於目前打第1與第2劑的登記狀況，意願登記打第1劑為671萬2980人；有意願打第2劑為527萬5986人，其中已打2劑：9萬6353人。
國內疫苗接種進度，截至昨日COVID-19 疫苗接種人口涵蓋達36.88%、劑次人口比則為39.98%。