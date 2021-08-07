COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

願打高端近102萬人！第五輪加開莫德納　逾半名額被掃空

▲第五輪疫苗意願登記平台在今（7）日中午截止，共有5萬6493人符合預約資格，累計至下午17時，已有2萬8587人完成預約。（圖／桃園市政府提供）
▲第五輪疫苗意願登記平台在今（7）日中午截止，共有5萬6493人符合預約資格，累計至下午17時，已有2萬8587人完成預約。（圖／桃園市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-07 19:22:31｜2021-08-07 19:28:13

第五輪疫苗意願登記平台自8月5日至今（7）日中午12點截止登記，指揮中心宣布擴大第5輪莫德納疫苗預約對象，下午16時開放第九類中53、54歲可打莫德納疫苗，根據最新統計，截至今日下午17時，共有5萬6493人符合預約資格，目前已有2萬8587人完成預約，佔符合預約資格人數50.6%。另在意願登記，願打高端疫苗者，已經來到101萬9143人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心公布最新統計數據，截至今日下午17時，全國意願登記完成總人數為1208萬5319人，其中在7月27日下午14時重啟登記後以後新增381萬3291人。

另外指揮中心在今日才宣布加開的第九類中53、54歲可打莫德納開放預約接種，加開時間為今日16時至9日中午12時止。指揮中心表示，目前有5萬6493人符合預約資格，其中共有2萬8587人完成預約，佔符合預約資格人數50.6%。

進一步來看，在疫苗登記狀況。三種疫苗都願意施打者共有68萬6339人，占比5.68%；僅願意施打AZ者佔比7.79%，共有94萬1333人；僅願意施打Moderna者佔比32.3%，共有390萬3002人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.47%，共有17萬7510人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.48%，共有622萬1542、勾選Moderna與高端者佔比0.99%，共有11萬9717人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.20%，共3萬5577人。

整體來看，有意願登記施打高端疫苗者總計有101萬9143人，其中重啟登記後新增了62萬2254人。

至於目前打第1與第2劑的登記狀況，意願登記打第1劑為671萬2980人；有意願打第2劑為527萬5986人，其中已打2劑：9萬6353人。

國內疫苗接種進度，截至昨日COVID-19 疫苗接種人口涵蓋達36.88%、劑次人口比則為39.98%。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.82%6.18%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.7%80.3%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
66.85%33.15%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀