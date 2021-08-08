抗議泰國政府抗疫不力　示威者遭催淚彈驅離

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但隨著泰國第三波疫情越來越嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪越來越高，近來街頭經常有零星抗議。7月18日其中一個學運團體自由青年（Free Youth）號召上千名抗議者上街抗議，在前往總理府途中和警方起衝突，警方以水砲車和煙霧彈驅離示威者，是近幾個月衝突最激烈的一次。
自由青年今天再度號召支持者上街頭，不過泰國因為疫情仍然處在緊急狀態下，禁止大型集會，武裝部隊司令查稜波（Chalermpol Srisawat）日前在政府公報發布命令，在緊急命令下，任何可能會造成病毒傳播或是讓人民更加困苦的集會一律禁止，違者最高可處2年有期徒刑或是罰款4萬泰銖（約合新台幣3.5萬元）。
泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）昨天也喊話，指出大型集會會增加疾病傳播給家人或是傳到社區內的風險，希望抗議者可以考量自身和家人的安全。
儘管如此，今天仍有上千民眾響應自由青年的號召走上街頭，原先打算聚集在民主紀念碑前，接著前往大皇宮。但警方在民主紀念碑和大皇宮周圍佈下大批警力和路障，主辦單位臨時將抗議集合地點改為勝利紀念碑，並遊行前往帕拉育宿舍所在地的陸軍軍營。
抗議民眾提出3個訴求，包括帕拉育下台，減少王室和軍隊的預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗。
民眾遊行前往帕拉育的宿舍途中遇到大批警力攔阻，抗議者和警方發生衝突，警方發射催淚彈驅離抗議群眾，不少人因此嘔吐倒地。催淚彈發射2小時後，大批人群逐漸散去，警方再出動水砲車和橡膠子彈驅離零星留在現場的民眾。（編輯：馮昭）1100807