早餐叫鮪魚蛋漢堡！店員「1問題」讓他秒愣 全場卻秒懂
台灣早餐店林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等，餐點種類應有盡有，除了價格親民外品項選擇又多元，許多民眾每天最期待的事情就是吃早餐。就有位網友透露，去早餐店點了份鮪魚蛋漢堡，結果店員卻登時回問「1問題」，讓他當場愣住。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 22:52:53
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，分享自己在早餐店與女店員的對話。原PO點了一個鮪魚蛋漢堡，女店員隨即反問「鮪魚蛋漢堡要加蛋嗎？」讓原PO一時愣住語塞，不知該怎麼回答。
不過許多網友卻替女店員緩頰，「雙蛋的意思啦」、「不要懷疑，我也碰過，我回答要加蛋」、「就鮪魚蛋蛋漢堡呀」、「有客人真的要加蛋的啊」、「我去點麥當勞的無敵豬肉滿福堡都加點一片肉和一個蛋」、「有的人會點鮪魚雙蛋漢堡」、「就像是蛋餅加蛋一樣而已阿，會這樣吃的也不少」、「多問一下客人多加，多賺一點」、「很多店員的回答都是制式化的，他們根本就沒有注意聽顧客講什麼」。
但也有網友笑稱，「後面那個加蛋是台語啦！這裡等的意思」、「昨天我去吃燒烤，女店員問我一盤已經沒有肉的血水，『還需要嗎？』」、「我有次去領包裹～包裹拿出來問我要加熱嗎」。（編輯：倪浩軒）