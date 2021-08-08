COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

亞馬遜要求員工上班戴口罩　打疫苗可抽千萬獎金

▲Delta變異株席捲美國，科技業巨擘亞馬遜下令，全美員工不論施打疫苗與否，都必須戴口罩上班；此外，公司也將提供能證明已施打疫苗的第一線員工，參加抽獎的機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲Delta變異株席捲美國，科技業巨擘亞馬遜下令，全美員工不論施打疫苗與否，都必須戴口罩上班；此外，公司也將提供能證明已施打疫苗的第一線員工，參加抽獎的機會。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-08 08:00:00

（中央社西雅圖6日綜合外電報導）Delta變異株席捲美國，科技業巨擘亞馬遜下令，全美員工不論施打疫苗與否，都必須戴口罩上班；此外，公司也將提供能證明已施打COVID-19疫苗的第一線員工，參加抽獎的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之下，美國公共衛生局政策髮夾彎，改口稱即便是完全接種疫苗的民眾也要戴上口罩，全美各公司應聲收緊防疫措施。

亞馬遜（Amazon）一位發言人今天在聲明中表示，「我們正密切關注情況，也將持續遵守地方政府指示，並與頂尖醫學衛生專家緊密合作，收集他們的忠告與建議，為了我們團隊的安全，確保公司大樓環境的完善」。

另外，亞馬遜也將返回辦公室上班的時間延長至2022年1月3日。

彭博（Bloomberg）報導，亞馬遜至今尚未強制旗下130多萬名員工接種疫苗，但這間全球最大的電子零售商希望藉由推出樂透抽獎活動「Max Your Vax」，來說服員工施打疫苗。

亞馬遜樂透將提供總價值近200萬美元（約新台幣5564萬元）的18項獎品，其中包含兩名50萬美元（約新台幣1391萬元）現金獎、6名10萬美元（約新台幣278萬元）、5部新車以和5名度假套裝行程。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1100807

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.99%6.01%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.22%80.78%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.29%32.71%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀