14位美國眾議員致函商務部　要求榮耀列黑名單

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）14位美國聯邦眾議院共和黨籍議員今天要求美國商務部，把原本是中國電信巨擘華為旗下手機品牌的榮耀終端公司列入黑名單，也就是出口管制實體清單（Entity List）。
路透社報導，聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）為首的14位黨籍同僚，致函商務部指出，榮耀終端公司（Honor Device Co）從華為剝離，而華為2019年被列入實體清單。凡是被列入這個名單的企業，不得向美國的公司行號採購零組件，或未經美國政府核可，不得使用美國的技術。
聯名致函的共和黨籍議員指出，榮耀被切割「意圖閃避美國為遏止美國技術與軟體落入中共手中的出口管制政策」。
這封信函引述分析師指出：「出售榮耀使這家公司能夠取得賴以為生的半導體晶片與軟體，而且若是不執行切割，可能會被斷貨。」
商務部發言人表示，感謝「這些國會議員的看法」，並說商務部「持續檢視現有的資訊，以確認有必要增列於出口管制實體清單的廠商」。
華府表示，華為構成國家安全的威脅。華為則是一再否認。今年一月，榮耀表示，與晶片製造商包括英特爾（Intel Corp）及高通公司（Qualcomm Inc）建立合作夥伴關係，並發表一款新手機。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1100807