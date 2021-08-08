直播／10萬劑莫德納疫苗抵台後如何分配？陳時中最新說明
行政院長蘇貞昌透露政府採購的10萬劑莫德納新冠肺炎疫苗，今（8）日凌晨從盧森堡起飛，預計下午3時許抵達桃園機場，政府會持續努力加速疫苗出貨進度，同時確實做好各項防疫工作，外界也關注抵台的這10萬劑莫德納疫苗會如何分配？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，是否針對疫苗接種計畫有進一步說明？讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶您一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-08-08 14:00:00
由於第五輪疫苗意願登記平台已至昨日中午12點截止登記，指揮中心昨日宣布擴大第5輪莫德納疫苗預約對象，下午4時開放第九類中53、54歲可打莫德納疫苗，根據指揮中統計，截至昨日下午5時，共有5萬6493人符合預約資格，目前已有2萬8587人完成預約，符合預約資格人數50.6%。
進一步來看，在疫苗登記狀況。3種疫苗都願意施打者共有68萬6339人，占比5.68%；僅願意施打AZ者佔比7.79%，共有94萬1333人；僅願意施打Moderna者佔比32.3%，共有390萬3002人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.47%，共有17萬7510人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.48%，共有622萬1542、勾選Moderna與高端者佔比0.99%，共有11萬9717人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.20%，共3萬5577人。
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