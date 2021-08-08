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熱炒點「這盤」一吃驚艷！男問：這什麼　真面目傻眼了

▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 11:07:10

台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛，不少人下班之後也會約三五好友聚餐敘舊。而近日就有網友分享自己去熱炒店點了一盤「三杯螺肉」覺得還不錯吃，結果得知食材真面目後，讓他感到非常驚訝，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這種天氣讓我想起小時候，下完雨路邊總是有那種超噁心的大蝸牛，長大之後跟朋友有次去吃熱炒，就點了一盤三杯螺肉，我一邊喝酒一邊吃的津津有味，結果朋友面有難色的說『那是蝸牛肉欸』，我這才知道這驚為天人的秘密......蝸牛肉就蝸牛肉，寫什麼螺肉啊，從那次後我再也沒點過這道菜」。

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▲炒螺肉是不少人愛吃的一道熱炒菜色。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「我岳父也很愛吃＝＝我都不敢跟他說」、「我一開始也是吃得很爽，知道後就不敢吃了」、「我覺得沒有處理乾淨肯定有寄生蟲，超噁」、「煮熟很重要...寄生蟲很可怕」、「螺肉是蝸牛不是常識嗎，不然你以為是什麼啊」、「煮熟沒寄生蟲就沒事了，又不是生吃」。

事實上，我們常常在熱炒店吃到的「炒螺肉」其本體正是非洲大蝸牛，肉質本身帶有脆感，也富有蛋白質營養，常常被拿來拌炒，例如做成三杯螺肉、九層塔螺肉等等，不過，蝸牛身上帶有多種寄生蟲和病菌，絕對不能生吃，民眾若是要自己烹煮一定要處理乾淨，並完全煮熟才可食用。（編輯：張嘉哲）

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