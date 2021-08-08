父親節爆父親「不想我選市長」　柯文哲：但他還是支持我

適逢一年一度的父親節，台北市長柯文哲今（8）日中午在臉書上PO文，自爆在2014年參選市長呼聲非常高時，父親柯承發曾經特地跑到台大醫院，拜託他當個醫生就好，千萬不要強出頭。不過最終柯文哲仍選擇參選，但父親「還是靜靜的在每一個場合支持我。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲在臉書上PO出一張全家福黑白照片，表示自己的父親是一個沈默的人，相當不苟言笑，「以前他的話就不多，這幾年隨著聽力減損，話愈說愈少。」柯文哲說，自己的工作時間很長，回新竹老家的時間也越來越短，往往只有父母生日及過年時會回家一趟，且都是母親說話，父子互動比較少，「但我知道父親對我的關懷，也知道我從政，依然讓他不以為然。」





柯文哲提到2014年當時，自己參選市長的呼聲非常高，不過父親當時特別跑到台大醫院找他，希望他繼續當醫生就好，千萬不要強出頭。「當了五十多年孝順的兒子，只有那一次我沒有聽爸爸的話。」柯文哲說，儘管父親只希望他好好當個醫生，但真的投入選戰以後，父親還是會在每一個場合默默支持他。





柯文哲坦言，父親節這一天沒有回去新竹，「很多沒說出口的話，就用文字傳達吧！」柯文哲說，謝謝父親願意做她最大的靠山，願您身體康健！父親節快樂！也祝福天下所有孩子的父親，父親節快樂！



