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北市近期菜價漲幅大！市場處啟動蔬菜平價措施

▲適逢颱風襲台及中南部地區西南氣流旺盛，週末北市果菜批發市場菜價上升，市場處也啟動蔬菜平價措施。圖為北農蔬菜銷售情況。（資料照／翻攝北農臉書）
▲適逢颱風襲台及中南部地區西南氣流旺盛，週末北市果菜批發市場菜價上升，市場處也啟動蔬菜平價措施。圖為北農蔬菜銷售情況。（資料照／翻攝北農臉書）

記者丁上程／綜合報導

2021-08-08 13:02:44

因為日前烟花颱風襲台以及近日西南氣流的影響，連日豪雨重創中南部蔬菜產區，導致近日蔬菜含水量高有受損情形。而雖然盧碧颱風今日已經逐漸遠離台灣，不過颱風來臨前的預期心理，導致蔬菜供貨量減少而造成價格波動。台北市政府市場處方面，也啟動蔬菜平價措施，希望能藉此抑制菜價高漲。

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市場處方面表示，目前已要求臺北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，規劃聯繫其他無受損之產區增量供應蔬菜外，並透過大臺北地區超市通路於8月8日至8月10日釋出平價蔬菜38.4公噸，包括裸賣把菜29元/把、進口洋蔥29元/袋、甘藍99元/粒、進口蘿蔔35元/條、履歷胡蘿蔔35元/袋、履歷小黃瓜49元/盒，歡迎民眾選購。

市場處也公布今（8）日果菜批發市場的到貨情況，蔬菜到貨量935公噸，較昨日減少125公噸，每公斤批發價格47.0元，較昨日每公斤43.9元，上揚3.1元。水果部分，今日到貨量456公噸，較昨日減少231公噸，每公斤批發價格44.3元，較昨日每公斤42.7元上漲1.6元。

市場處強調，倘後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常。消費者可於各市場透過QR-Code即時查詢批發交易菜價波動情形。市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施平穩菜價。

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