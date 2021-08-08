北市公布最新確診足跡！上下班時間搭捷運往返雙北

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，雙北地區的確診數目也持續下降。而台北市長柯文哲今（8）日並未親自召開記者會，而是由衛生局方面召開視訊記者會。而在會前也公布北市確診的相關足跡資訊。確診案例案15875足跡遍及雙北，主要是上午搭乘捷運從頂溪站上車，並經由古亭站轉接，最後搭乘至南京復興站；而回程時則是從大安站搭乘至東門站，之後再轉乘回頂溪站。





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根據衛生局公布的最新足跡資料，案15875在7月28日至30日，以及8月2日至5日，上午8時至8時20分之間，都會搭乘捷運，從新北市永和的頂溪站上車後，搭乘至古亭站在轉車撘至南京復興站。而在8月5日下午3時30分至4時5分，則從台北市的大安站搭車至東門站，再轉乘至頂溪站。





衛生局表示，該案屬於新北市的確診個案，目前初判可能的感染源尚待釐清，不過該個案有經過的捷運站以及曾搭乘的捷運列車，目前都已經完成清消。



