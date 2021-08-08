北市再公布1例確診 感染源不明、足跡遍及內湖大賣場
台北市衛生局今（8）日下午再公布了一起確診案例足跡，案15888為北市確診案例，日前曾前往北市花卉批發市場、特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二館以及御宴鐵板燒。衛生面表示，該確診案例的足跡地點都已經進行清消，鐵板燒也將停業3天。
記者丁上程／台北報導
2021-08-08 16:32:38
根據衛生局公布的足跡資料顯示，案15888在8月2日上午10時至11時，曾經前往位在內湖區新湖三路的花卉批發市場B館，5日下午1時35分至3時，也曾出入內湖區的大賣場，包括特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二館等店，以及在大潤發內的御宴鐵板燒進行用餐。
衛生局表示，該案的感染源目前仍待釐清，不過相關足跡地點都已經進行清消，台北市花卉批發市場已進行清消並停業至8/10；特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店及大潤發內湖二店8/8中午起停業1天，同日下午進行清消；位在大潤發美食街的御宴鐵板燒則是停業3天。
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