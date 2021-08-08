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母雞突生3倍大雞蛋！英國媽敲開見「1幕」愣了：從未見過

▲英國有位媽媽發現，自己飼養的母雞，竟生下3倍大的巨蛋，好奇敲開後，卻讓她當場傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲英國有位媽媽發現，自己飼養的母雞，竟生下3倍大的巨蛋，好奇敲開後，卻讓她當場傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 17:12:46｜2021-08-08 17:25:26

雞蛋是日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，且料理方式相當多元。近日，英國就有媽媽分享，她發現飼養的母雞生下「巨蛋」，是普通雞蛋的3倍大，於是好奇敲開「巨蛋」，眼前的一幕卻讓她當場傻眼，也忍不住驚呼「太罕見了！」

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根據《KentOnline》報導，英國肯特郡法弗舍姆一名29歲的媽媽奧莉弗（Samantha Oliver）為了養育3個孩子，便飼養10隻母雞貼補家用，而她平時為了鼓勵母雞下蛋，還會特地在雞舍放假蛋，結果日前到雞舍收蛋時，卻看到一顆超級巨蛋。

起初，奧莉弗還以為是孩子放的假蛋，直到拿起來檢查後，才發現這竟然是顆真蛋。隔了兩天後，她又在雞舍裡找到2顆巨蛋，忍不住說「我養了10隻雞，其中2隻經常下雙蛋黃，但我以前從未見過這種事情」、「能發現這麼大顆的蛋已經很少見，更不用說在短短幾天內獲得3顆」。

▲奧莉弗敲開巨蛋後，發現裡面除了蛋黃、蛋白，竟然還有一顆雞蛋。（圖／翻攝自《SWNS》YouTube）
▲奧莉弗敲開巨蛋後，發現裡面除了蛋黃、蛋白，竟然還有一顆雞蛋。（圖／翻攝自《SWNS》YouTube）
奧莉弗指出，他們好奇巨蛋裡有什麼，因此將其中一顆敲開，沒想到裡頭除了蛋白、蛋黃，居然還有一顆完整的雞蛋，讓她驚訝直呼「這是蛋中蛋，相當罕見」。她透露，有隻母雞布魯諾（Bruno）經常下雙黃蛋，所以推測巨蛋應是由布魯諾所下的。

奧莉弗也提到，她們擔心布魯諾生下巨蛋會對有影響身體，但牠的健康狀況非常好。據了解，這種「蛋中蛋」的現象稱為「反蠕動型痙攣（counter-peristalsis contraction）」，是母雞在排卵過程中受到驚嚇或壓力，導致雞蛋還未成熟時，又有第二顆卵母細胞進入輸卵管，才會形成罕見蛋中蛋的現象。（編輯：許智超）

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