阿里巴巴傳消極處理性侵指控　CEO張勇稱震驚

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據報導，這名女員工第一時間就報警，並且在8月2日回到浙江省杭州後，向自己所在事業部的上級反映此事，要求開除加害者，但一直未得到公司的重視與回應，於是她在員工餐廳發傳單維權並高聲抗議質疑，相關短影片透過抖音迅速傳播。
這件醜聞在7日晚間成為微博熱搜榜第一。
經濟觀察網指出，被這名女員工控訴涉嫌侵犯的人員，隸屬於阿里集團同城零售事業群的超市生態事業部，主要負責淘鮮達華北區的商家營運工作。
8日淩晨，阿里巴巴董事局主席兼執行長（CEO）張勇在內部網路發文表示，他得知此事後感到震驚、氣憤、羞愧，「相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠、為沒有及時處理而道歉」。
他表示，已經成立調查組，會全力配合警方調查案件，另一方面也會盡快在公司內部調查清楚，給全社會一個交代；並指從自己開始，阿里每一個人都必須有深刻的觸動、反思和行動。
濟南公安槐蔭區分局今天也針對「阿里女員工被侵害」一事發布了情況通報，表示正在積極調查取證。
涉事的濟南華聯超市有限公司今天也透過官方微信發布聲明表示，針對超市員工涉嫌侵害他人一事，會全力配合警方工作，涉嫌員工現已停職，正在接受警方調查。華聯超市對於任何違法犯罪行為始終保持零容忍的態度。（編輯：張淑伶/賴言曦）1100808