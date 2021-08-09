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東京COVID-19連5天逾4000例　京都333例創新高

▲日本全境疫情快速升溫，東京都連續5天單日新增逾4000例、京都府今天新增333例創新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本全境疫情快速升溫，東京都連續5天單日新增逾4000例、京都府今天新增333例創新高。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 08:00:00

（中央社東京8日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，東京都連續5天單日新增逾4000例、京都府今天新增333例創新高，茨城縣與鹿兒島縣新增確診病例也分創當地歷史新高。

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日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4066例確診病例，創週日公布新高紀錄，也是連續5天單日新增逾4000例，疫情持續快速擴大。

今天新增確診病例數雖較昨天減少500例，但仍較上週日增加1008例。

東京都截至今天為止的7天平均單日新增確診病例，已超過4000例來到4037.0例，是前一週平均130.0%。東京都至今累計病例數24萬9285例，包括2311例死亡病例；重症患者較昨天增加1人，總數151人。

京都府今天新增333例確診病例創新高，也是單日新增首度逾300例，至今累計病例數2萬251例。

大阪府今天新增1164例確診病例，連續6天單日新增逾千例，至今累計病例數12萬2458例，包括2733例死亡病例。

沖繩縣新增574例確診病例，較上週日增加207例，創週日公布新高紀錄，至今累計病例數2萬8741例。

神奈川縣新增1860例確診病例，連續12天單日新增逾千例，較上週日增加603例，疫情持續急速擴大。神奈川縣至今累計病例數9萬6753例，包括1009例死亡病例。

埼玉縣新增1364例確診病例，連續6天單日新增逾千例，至今累計病例數6萬6120例。

茨城縣新增299例確診病例，創當地歷史新高，至今累計病例數1萬4344例。

鹿兒島縣新增104例確診病例，創當地歷史新高，至今累計病例數4421例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100808

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