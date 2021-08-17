消費者體驗大躍進！開放API第2階段上線　存款查詢更便利

科技進步，金融服務不斷演進，金融科技驅動金融服務及商業模式，正快速改變全球金融市場生態體系及服務模式。「開放API」應用更是國際發展趨勢，傳統「數據(DATA)」交換模式也因「開放API」有了新的樣貌，藉由「開放API」共享金融數據，可促成金融產業與科技新創業者間的相互激盪與合作，共同發想更富創意、多元的創新加值運用，英國、歐盟、新加坡、香港、澳洲都已推出相關政策。





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配合政府推動數位化經濟政策，金管會推動「開放銀行」三階段開放政策，透過制訂我國「開放API」共通之技術及資訊安全標準，及規劃建置「開放API平台」，提供國民便捷又安全的數位化金融服務。藉由「開放API」共享金融數據，促成金融產業與科技新創業者間相互激盪與合作。





而「開放API」第二階段「消費者資訊查詢」甫於今（2021）年1月底正式啟航，由「遠東銀行」及其合作TSP業者「遠傳電信」打頭陣，再由「華南銀行、元大銀行、中國信託、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華、合作金庫」等7家銀行及其合作TSP業者「臺灣集中保管結算所」接續上線，讓消費者即刻體驗「開放API」一站式創新應用場景。





集保結算所「集保e存摺」串連多家銀行 金融服務神助攻





集保結算所與多家銀行攜手合作，正式推出「集保e存摺」APP連結銀行新功能；投資人除可透過集保e存摺APP同時查閱、檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外，還可以使用「開放API」新功能連結往來銀行帳戶，輕鬆檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊，讓投資人可以「e手掌握」款券資訊及資產資訊，真正達成貼心實用的一站式金融理財服務！





此外，遠傳電信亦積極發展行動金融服務，與遠東銀行於今(110)年1月共同合作推出「開放API」服務應用，使用者可於遠傳「friDay理財+」APP上連結遠東銀行Bankee數位帳戶，即可直接查詢帳戶餘額、信用卡帳單等金融往來資訊，實現跨業金融整合服務第一步。





隨著國際趨勢發展及市場需求，「開放API」未來應可邁進「跨業‧跨域」之服務創新應用，透過「資料共享」及「數位基礎建設」相關機制漸趨完善，期望未來能向社會大眾提供更便捷、更安全且更個人化的數位「有感」服務，為我國金融產業注入數位轉型發展動能，並且讓更富創意、更好用的創新金融服務存在於你我生活的日常。





金融區塊鏈函證 回覆平均天數10天變3天





另外，為落實全面數位化之審計作業，「金融區塊鏈函證」服務運用區塊鏈技術，結合數位憑證與數位簽章，將銀行函證數位化，除可確保資料來源正確性及交易紀錄不可修改或置換外，且因交易軌跡履歷完整記錄於區塊鏈上，相關單位可隨時掌握執行狀況，對於審計作業之效率與安全有很大助益，目前參與金融機構達48家，分行涵蓋率已達9成以上，加入企業家數超過4萬家。





由於傳統紙本詢證函回覆需10天到14天，但透過「金融區塊鏈函證」服務，詢證函平均回覆天數為3天，最快0.5天，詢證函效率顯著提升，「金融區塊鏈函證」服務也榮獲2019年資訊月百大創新產品獎、2020年證期會金椽獎優等獎等獎項肯定。而在今年「銀行函證」擴展至「票券函證」及「企業稽核」等領域，為全球首創且為國內金融區塊鏈應用正式商轉的首例。



