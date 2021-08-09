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台股早盤一度跌170點　大盤面臨壓力、可等待籌碼沉澱

▲台北股市今（9）日早盤一度跌170多點，最低來到17350點，電子龍頭股帶頭跌，但隨後跌幅縮小。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（9）日早盤一度跌170多點，最低來到17350點，電子龍頭股帶頭跌，但隨後跌幅縮小。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-08-09 11:14:05

台北股市今（9）日早盤一度跌170多點，最低來到17350點，電子龍頭股帶頭跌，但隨後跌幅縮小。而盤面焦點仍是航運與鋼鐵股，其中華航、長榮航與亞航開盤沒多久就飆漲停。法人指出，目前來看，部分題材因短線資金快速輪動的牽動下很快反應，也讓電子和非電族群輪流表現。另外，也有法人指出，產業趨勢看法分歧，市場缺乏明顯主流，建議等待籌碼沉澱，短線價差交易不宜貪多。

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權值股台積電早盤弱勢，隨後跌幅縮小，盤中跌3元，跌幅0.5%，來到588元。聯發科、鴻海、群創、友達都跌幅縮小，日月光、聯電由黑翻紅。鋼鐵股也同樣強勢上漲，盤中包括中鋼、燁興、高興昌、中鴻、官田鋼、聚亨、千興、大成鋼漲3到5%之間。

不過盤面焦點仍是航運股，像是華航開盤沒多久就飆漲停，來到18.8元。長榮航與亞航也演出漲停，分別來到20元與20.5元。其他，榮運漲8%、中櫃漲5%、台驊漲4%多，長榮與陽明分別漲2.4%與1.5%，萬海則漲2.3%左右。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，盤勢仍大致維持盤整的格局，部分擁利基或財報展望佳的族群時有表現，但另一方面，短線資金快速輪動、籌碼面凌亂，還有地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展等也仍持續干擾，使得市場承壓。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前來看，市場資金持續在留意明年有成長性、或有利基的族群。不過，部分題材也因為短線資金快速輪動的牽動下，很快反應，漲多休息或是拉回整理後再有表現的節奏，也讓電子和非電族群輪流表現，現階段對後市中性看待。

永豐投顧指出，觀察大盤近半年走勢，五月初本土疫情爆發前，台股來到17700點，但在急殺2600點後，台股反彈創18000點新高，因此目前台股在型態上有以上兩道大關要超越，目前量縮、動能不足，難以挑戰17700點關卡，故建議觀望。而17300點是短線關鍵，倘若不守，則盤勢轉弱，應提高警覺。

而大盤上周反攻月線失敗，盤勢不明，產業趨勢看法分歧，市場缺乏主流，建議等待籌碼沉澱，短線價差交易不宜貪多，財報利多前即可拔檔。總結而言，目前大盤面臨壓力，籌碼凌亂，短期風險不小，加上法人傾向短打，做多個股推力不連貫，建議買黑不買紅，逢低布局電子股。

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