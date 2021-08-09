領嘸紓困金？老闆娘送「超厚一疊鈔票」　網驚：至少30張

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，生計本受影響的民眾，收入也漸漸回復穩定；不過前陣子很多人因為不符合紓困資格，沒有領到補助，靠著老本撐下來。豈料竟有佛心老闆娘自掏腰包，「包一點」紅包給員工，但這「一點」竟然是「一大疊鈔票」，也讓該名女網友嗨爆「也太多了吧」。





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該名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示因為前陣子政府的紓困補助，他們這些員工領不到，因此老闆娘就說要「包一點」給他們，「我心裡以為真的只有一點，原本委婉的拒絕了」。





豈料當原PO老闆娘一拿出來時，也讓她傻眼「我真的拒絕不了」；原來老闆娘說的「一點」，竟然是用橡皮筋綑著的「一大疊千元大鈔」，讓原PO簡直驚呆「天啊，老闆娘說的一點，也太多了吧，超佛心老闆娘」。





▲女網友PO出老闆娘自掏腰包的「一點」紅包。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

不過，也有不少網友開玩笑直呼「老闆娘是不是叫你明天不用來了」、「遣散費？？」、「遣散費嗎」、「老闆娘不會是你媽吧」、「你是老闆，所以老婆是老闆娘」、「老闆娘是你媽媽吧」。（編輯：郭佩蓉）



