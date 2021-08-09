富國搶打新冠疫苗追加劑　專家：恐導致疫情惡化

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在新一波疫情威脅下，美國和歐洲透過金錢獎勵和強制令來說服還沒打疫苗的民眾趕緊捲起袖子，同時動念要提供高風險人口追加第3劑疫苗。
但歐美以外，全球各地有數億民眾連第一劑都沒著落，「群體免疫」的前景有如天方夜譚。
在疫苗覆蓋率低的非洲和東南亞，部分國家出現了疫情爆發以來最嚴重的確診病例激增，當地政府都面臨了一個急迫卻無法克服的難題：如何在沒有疫苗情況下壓低死亡數字？尤其是財力無以為繼、無法繼續居家防疫的群體？
國際各大機構、人道組織、傳染病專家等，無不疾呼各國別急著尋求施打第3劑疫苗，起碼等到有更多數據顯示有其必要為止。他們敦促，與其現在打第3劑，不如把多出來的劑量捐給較低收入國家，協助解決這些國家疫苗缺貨和疫情升溫的難題。
根據世界衛生組織（WHO）數據，高收入國家每100人施打了近100劑疫苗，低收入國家每百人僅打了1.5劑，原因是疫苗缺貨。
美國杜克大學全球衛生創新中心（Global HealthInnovation Center）副主管泰勒（Andrea Taylor）告訴CNN，把施打追加劑的優先順序排在終結全球疫情傳播之前，會讓全部的人，包括高收入國家的民眾，陷入險境。
「如果像德國、美國、英國這樣的國家選擇施打追加劑，而非確保全球所有人口都有頭兩劑疫苗可打，這就並非真的解決問題…而是在撕裂大洞上貼個OK繃。」
世衛等多個公共衛生組織主張，除非人人都安全，否則沒有人是安全的，因為新型冠狀病毒不受控地傳播愈久，新變異株出現的可能性就愈大，還可能出現抗疫苗的變異株，世界所受威脅就愈久。
世衛針對COVID-19研究設立道德委員會，對於委員之一凱利（Maureen Kelley）來說，美國需要用獎勵來鼓勵民眾注射疫苗，簡直莫名其妙，全球有多少人搶都搶不到。
她說，如果無法以「公平」、「平等」的道德主張說服疫苗充足的高收入國家分享更多疫苗，或許可以強調未來變異株就在邊境外蠢蠢欲動，來說服這些國家就範。「如果你以為疫情不會再回到富裕國家境內，你就太天真了。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100809