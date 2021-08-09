中市教師介聘傳霸凌　議員將按鈴控告

台中市教師介聘傳出霸凌事件，太平區國中數學老師循正當介聘管道欲調任大里光榮國中任教，竟被光榮教師會與教評會言詞恐嚇致不敢到該校報到，市議員李中今(9)日質詢時表示，恐嚇罪係公訴罪，但教育局對於光榮國中組織性恐嚇的調查軟弱無能，他將於明日前往地檢署按鈴控告該校教師會理事長及教評會成員，將提自治條例以肅歪風。
記者柳榮俊/台中報導
2021-08-09 15:27:19
李中說，上週他質詢後，原以為教育局會展現積極態度，沒想到教育局竟然只是用「譴責」兩字來面對教師間的恐嚇，甚至於還說當事人不願配合調查，行政權低落到無法維護老師的權益，實在渣到不行。由於恐嚇係公訴罪，既然相關人員不願配合行政調查，他將逕行到地檢署提告，讓檢察官來介入調查，讓相關人員無可逃避。
李中說，豐原另一所國中的老師8月7日向他陳情，表示也遭遇到介聘完成但另外一位老師反悔，以致於影響他調動權益的情事；且他具備兩張教師證、碩士班也念外文專業，但校長卻不肯改以英文老師聘任，反而在今年開缺招聘英文代理老師。
議員陳清龍表示，目前在國民中小學教師介聘辦法毫無約束力的狀況也提出強烈質疑。有教評會不同意完成介聘的教師任職，也有完成介聘且獲教評會同意的教師，反悔不就任，造成介聘辦法形同虛設，身為為人師表的老師，視介聘制度為無物，參與介聘如兒戲，教評會獨大的現象，嚴重影響其他教師的權益。
有鑑於介聘問題層出不窮且代理老師開缺浮濫，李中表示，他將在下會期提自治條例，把介聘由辦法提升至自治條例，以保障現職教師調動權益，並增加合格教師任職正式老師的機會與權益。