中市教師介聘傳霸凌　議員將按鈴控告

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議員陳清龍表示，目前在國民中小學教師介聘辦法毫無約束力的狀況也提出強烈質疑。有教評會不同意完成介聘的教師任職，也有完成介聘且獲教評會同意的教師，反悔不就任，造成介聘辦法形同虛設，身為為人師表的老師，視介聘制度為無物，參與介聘如兒戲，教評會獨大的現象，嚴重影響其他教師的權益。