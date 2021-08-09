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明起國家公園生態保護區有條件開放　露營規定出爐

▲明起國家公園生態保護區有條件開放，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲明起國家公園生態保護區有條件開放，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-09 15:54:30｜2021-08-09 15:54:57

行政院今（9）日宣布全國疫情警戒維持2級至8月23日，內政部表示，8月10日起將開放國家公園生態保護區，並會加強人流管制及相關防疫措施；內政部提醒，中元普渡防疫千萬不能鬆懈，舉辦中元普渡或類似活動，可參考內政部訂定的防疫措施，做好防護，盡量避免群聚，減少跨區移動，共同為防疫努力。

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內政部表示，自8月10日起，國家公園除山屋持續關閉外，將開放生態保護區，對於指定營地搭營的多日路線或單日往返路線，由各管處進行人流總量管制；營地部分，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則，用餐時應採分時分流，以減少聚集感染風險，並請遊客落實全程佩戴口罩、維持社交距離；停車場仍維持原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

此外，內政部也提到，中元節寺廟舉行普渡儀式時，盡量以無民眾參與的線上方式辦理，祭品可由廟方代購，儀式完畢後代為轉贈社會福利機構或弱勢民眾，既能發揮愛心也兼顧防疫，一舉兩得。

寺廟若有開放民眾參加普渡，盡量採取預約登記並派代表祭拜的方式，在維持社交距離下，以室內每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人，室外以每人1平方公尺計算容留人數，最多100人為原則，並依據「二級疫情警戒期間中元普渡防疫措施」採實聯制、量體溫、作好環境清消等防疫工作；公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，也請參考該措施辦理。

內政部指出，為避免聚集感染風險，目前殯葬場所、宗教寺廟、團體集會及國家公園室內場所等均維持現行措施，室內最多50人、室外最多100人，並要求落實人流管制及防疫規定；另繞境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理。最後，內政部強調，疫情警戒期間，防疫千萬不能鬆懈，務必遵守指揮中心防疫指引，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，齊心防疫。

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

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2021-07-30-2021-08-10

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