《見鬼的法醫事件簿》暖心陰陽眼法醫　剖出真相曙光

近幾年台灣鬼故事的題材越來越多，不管是恐怖、刺激、推理、穿越等風格，儼然形成另一種流行文化。而都市傳奇、通靈、附身等元素都各有擁護者，鬼題材也不盡然只有嚇人和恐怖一條路線，對此《見鬼的法醫事件簿》為短篇連作，收錄《久未謀面的哥哥》、《鬼手》、《走失的小孩》等八個短篇，讓讀者能全面感受故事層層的宇宙觀，體驗一場與眾不同的鬼故事之旅。





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故事描述一名暖心法醫克服恐懼，依靠法醫專業壯膽，以眼遊走陰陽，替不能說話的死者發聲。《見鬼的法醫事件簿》有別於我們所習慣的驚悚，作品中沒有時常跳出來嚇人的厲鬼，更多時候鬼怪也如常人一般，無力且軟弱，更多時候恐怖來自於人心的幽微。作者蜂蜜醬以「靈感力」不靈通的法醫白宜臻為主角，巧妙地透過主角在能力上的缺陷，製造劇情上的阻礙。使得白宜臻不能僅靠「神通」走跳， 還必須仰賴自己的專業技能，以及對人性面的觀察，洞悉鬼魂的可信以及不可信的敘述，頗得日劇《靈異界限》的妙處。





▲法醫白宜臻以眼遊走陰陽，替不能說話的死者發聲。（圖／鏡文學提供）

法醫白宜臻看得見鬼，雖然只有很偶爾的時候，但這仍舊嚇得她不輕。白宜臻的父母長年重男輕女，自幼在相對剝奪感下成長的她，不甘心受制於原生家庭，她努力不懈，進入公部門，成為法醫。然而她的陰陽眼卻替她的生活和職業帶來不小麻煩，白宜臻的靈感力時好時壞，有時能聽見死者的聲音，但更多時候只能像猜啞謎一樣，猜測對方的想法，白宜臻也只好時時拿捏看得見鬼的恐懼，並靠法醫專業壯膽，以眼遊走陰陽，替不能說話的死者發聲。





在角色塑造上，蜂蜜醬選擇以女性為主角，以女性的視點切入種種暴力中的殘酷，以及父權結構下女性的種種為難。主角並非全能，故事的基調更是溫婉柔情，蜂蜜醬以其獨到的溫暖眼光，在法醫這門面對死亡與無奈的專業中，探尋恐怖的別樣情勢，並在其中尋得一絲溫暖。

原文授權轉載自「鏡文學」文/柯惠于



