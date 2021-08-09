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中市開設「抖音爆紅三日班」　議員：恐資安破口

▲台中市新聞局開設「抖音爆紅三日班」課程，議員林德宇、何敏誠表示，行政院資通安全會報曾對抖音提出安全警告(圖／柳榮俊攝2021.8.9)
▲台中市新聞局開設「抖音爆紅三日班」課程，議員林德宇、何敏誠表示，行政院資通安全會報曾對抖音提出安全警告(圖／柳榮俊攝2021.8.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-09 17:00:40

台中市政府新聞局今年開設年開設「當導演，你行的」影視學院，其中「抖音爆紅三日班」課程，民進黨議員林德宇、何敏誠今(9)日在議會質詢中表示，抖音已被美國政府公告有資安疑慮，我國行政院資通安全會報也曾對抖音提出安全警告，市府卻以公務預算在公用頻道的影視課程開設「抖音爆紅三日班」推廣抖音，恐成公務機關的資安破口。新聞局長黃國瑋表示，課程並未使用抖音平台；藉由課程認識公用頻道媒體近用權。

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林德宇指出，鑑於抖音的資安疑慮，美軍五大軍種已於去年禁止士兵在公務手機使用抖音，前總統川普更簽署行政命令，下令全美禁用抖音，惟後續的行政程序並未完備，該命令遭拜登總統撤銷，但拜登同時也要求以更好的標準及程序，重新檢視抖音等具有資安疑慮、威脅國家安全的APP。除美國外，印度、澳洲等國也禁用抖音。

林德宇表示，我國行政院國家資通安全會報在去年7月曾指出，抖音可於使用者不知情且未經同意的狀況下，讀取使用者的帳號密碼、信用卡資訊等，資安會報技術服務中心並建議避免在公務設備安裝抖音等有資安疑慮之應用程式。

林德宇指出，審計部指出我國公務機關約有3成5資安人力配置不足，恐成資安攻擊的破口。市府各機關單位實應具備資安敏感度，但他卻接獲民眾爆料，台中市公用頻道今年推出的「當導演，你行的」影視學院課程中，赫然出現「抖音爆紅三日班」，他批評，公用頻道的經營有賴新聞局的預算、資源挹注，該課程的主辦單位也是新聞局，新聞局等同於用公務預算推廣有資安疑慮的應用程式。

林德宇說，推廣公用頻道的媒體近用權是好事，該課程的其他內容，如「新媒體內容行銷」、「個人品牌策略」、「公民記者實務」等，都非常優質，值得肯定，但對於推廣抖音的課程內容，他認為有欠周詳，要求市府加強資安的敏感度，不要帶頭成為資安破口。

新聞局長黃國瑋表示，影視學院「當導演你行的」的抖音爆紅三日班是以網路平台名稱發想，吸引民眾報名參與學習網路影片製作，以及當一名網紅要準備的工作，課程並未使用抖音平台；「當導演你行的」活動藉由課程認識公用頻道媒體近用權，讓民眾學習公民記者、網紅、節目等影視製作過程及相關法律知識。

 

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