中市開設「抖音爆紅三日班」　議員：恐資安破口

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林德宇表示，我國行政院國家資通安全會報在去年7月曾指出，抖音可於使用者不知情且未經同意的狀況下，讀取使用者的帳號密碼、信用卡資訊等，資安會報技術服務中心並建議避免在公務設備安裝抖音等有資安疑慮之應用程式。
林德宇指出，審計部指出我國公務機關約有3成5資安人力配置不足，恐成資安攻擊的破口。市府各機關單位實應具備資安敏感度，但他卻接獲民眾爆料，台中市公用頻道今年推出的「當導演，你行的」影視學院課程中，赫然出現「抖音爆紅三日班」，他批評，公用頻道的經營有賴新聞局的預算、資源挹注，該課程的主辦單位也是新聞局，新聞局等同於用公務預算推廣有資安疑慮的應用程式。
林德宇說，推廣公用頻道的媒體近用權是好事，該課程的其他內容，如「新媒體內容行銷」、「個人品牌策略」、「公民記者實務」等，都非常優質，值得肯定，但對於推廣抖音的課程內容，他認為有欠周詳，要求市府加強資安的敏感度，不要帶頭成為資安破口。
新聞局長黃國瑋表示，影視學院「當導演你行的」的抖音爆紅三日班是以網路平台名稱發想，吸引民眾報名參與學習網路影片製作，以及當一名網紅要準備的工作，課程並未使用抖音平台；「當導演你行的」活動藉由課程認識公用頻道媒體近用權，讓民眾學習公民記者、網紅、節目等影視製作過程及相關法律知識。