影／下雨天青島浪貓「團團擠」　網友喊：躲好不要淋濕！

喜歡看日本愛媛縣青島日常的人，一定都有追蹤「

」這個社群帳號，背後是名住在大洲市的愛貓攝影師所經營，YouTube頻道Cat Island Aoshima、Instagram帳號aoshima_cat，經常更新青島上最可愛居民浪貓們的生活，來這裡可以深刻感受到被貓咪包圍的幸福感，當然沒有帶貓食的話，就要看貓咪願不願意賞臉啦！

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▲日前青島這裡下起大雨。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

× ▲日前青島這裡下起大雨。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

▲橘貓與虎斑貓自成一派窩在木板下躲雨。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

× ▲橘貓與虎斑貓自成一派窩在木板下躲雨。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

▲另一處聰明的貓軍團躲在屋簷下。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

× ▲另一處聰明的貓軍團躲在屋簷下。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

這名攝影師住在青島附近的大洲市，只要搭船就可以到達這座貓島，7月時又去造訪浪貓們，抵達後天公不作美下起大雨，正當攝影師心想貓咪應該鳥獸散之際，剛好看到一群浪貓躲在木板避雨的畫面，仔細一看小小的空間塞了8隻，貓咪表情看起來有點無奈，似乎是期待好天氣曬日光浴的計畫泡湯了，先來看看這則影片！

▲一名日本民眾拿出食物，貓咪紛紛逼近他。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

× ▲一名日本民眾拿出食物，貓咪紛紛逼近他。（圖／IG帳號aoshima_cat授權）

攝影師上傳這段影片，不少網友看了紛紛回覆說：「每隻貓都超可愛怎麼回事？」、「好萌！」、「一看就知道中間那隻是貓老大」、「躲好不要淋濕！」、「幫躲在上面的貓QQ」、「希望牠們都不要著涼感冒」、「好心疼的感覺」流浪動物在外生活不易，如果下雨天正好遇到浪浪出現在家裡陽台、窗戶躲雨，請給牠們一個暫時安心遮風避雨的地方！（編輯：楊釆蓉）

▲為了吃貓咪跳上他的大腿，非常親人可愛！（圖／IG帳號aoshima_cat授權）