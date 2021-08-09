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敲碗成功　高市府：好家載免運、時時送加碼延長

▲高市府今天宣布，199防疫互助碼時時送活動延長至8月15日，滿199元免運也延長至8月20日。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府今天宣布，199防疫互助碼時時送活動延長至8月15日，滿199元免運也延長至8月20日。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-08-09 20:29:27

高雄好家載超狂優惠好評再加碼，有吃又有拿！除了幫助業者數位轉型、度過疫情難關，多項優惠活動也獲市民熱烈迴響，為回應市民「敲碗」，高市府今天宣布，199防疫互助碼時時送活動延長至8月15日，滿199元免運也延長至8月20日，請市民朋友把握機會趕快參與，讓市府幫你加菜！

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由高雄市政府與LINE熱點合作推出的「高雄好家載」上路至今好評不斷，已有上千家業者加入，且包括家樂福、全聯在內等量販也響應高雄好家載，已有多家分店加入，日用品的採買也不用擔心，不管是爸爸的父親節禮物，或是小孩子的開學用品，都能一指買齊，滿199元還幫你免費送到家裡。

▲高雄人最愛的夜市、市場通通都可以在好家載找到，動動手指就能解嘴饞。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄人最愛的夜市、市場通通都可以在好家載找到，動動手指就能解嘴饞。（圖／高雄市政府提供）
疫情期間不想出門人擠人，但又好想吃心心念念的夜市小吃怎麼辦？好加在有「好家載」！瑞豐夜市、光華夜市、興中夜市、忠孝夜市與哈囉市場等高雄人最愛的夜市、市場通通都可以在好家載找到，動動手指就能解嘴饞。

用好家載還能讓你宅家吃遍高雄！不管是在地知名飯店如漢來、福華，或者傳統小吃老店柏弘肉燥飯、50年杏仁茶等；抑或是異國美食如日式居酒屋、義大利麵等，琳瑯滿目、應有盡有。除了熟食之外，還有高雄尚青的「海量海味箱」及農會嚴選「揀好蔬果箱」，是開伙家庭的最佳神隊友。

▲時時送自7月22日上線後，每小時送出100組互助碼，每天都有1,000名幸運兒能現賺199元加菜金。（圖／高雄市政府提供）
▲時時送自7月22日上線後，每小時送出100組互助碼，每天都有1,000名幸運兒能現賺199元加菜金。（圖／高雄市政府提供）
時時送自7月22日上線後，每小時送出100組互助碼，每天都有1,000名幸運兒能現賺199元加菜金，簡單登錄、大方優惠、超高中獎率讓市民樂得合不攏嘴，也讓業者直呼提升業績真的「很有感」，感謝高市府和LINE熱點的鼎力輔導相助。而高市府宣布活動加碼延長，市民及業者都樂觀其成，期許能帶來更大的經濟效益。

高市府表示，疫情期間最能體現高雄市民團結互助的精神，每一個人都是防疫尖兵，積極配合防疫措施守護高雄的安全，高市府除了堅守防疫崗位外，也會持續精進市政，成為市民朋友的後盾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您施打疫苗了嗎？

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