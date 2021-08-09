野球名人房／台灣夢幻隊出征雅典奧運 東哥從隊長變粉絲
東京奧運正式落幕，是否覺得意猶未盡？別擔心，本周《野球名人房》依然會準備滿滿的奧運相關話題和粉絲們分享。上一集節目「當家台柱」東哥黃忠義和主持人樂天女孩曲曲一起聊到1992年巴塞隆納奧運奪銀的美好回憶，12年後黃忠義再度獲邀代表台灣出征雅典奧運，成為史上首位參與過兩次奧運的台灣棒球選手，今天晚上的《野球名人房》將帶大家搭乘時光機回到2004年，一起來期待一下東哥會跟我們分享哪些有趣的故事。
運動中心/綜合報導
2021-08-09 20:00:04
該屆比賽，中華隊陣容星光閃閃，除了集結中職各隊的菁英之外，還有像王建民、陳金鋒等旅外選手助陣，因此2004年雅典奧運的陣容獲得了「台灣夢幻隊」的美名，而教練團也看中東哥的資歷和經驗而讓黃忠義擔任隊長，主持人曲曲問東哥，身為隊長帶領一票明星球員壓力會不會很大？面對這個問題，東哥再度使出「一秒轉換身份」的絕招，瞬間從隊長變成粉絲，並開玩笑說：「跟這些人同隊都沒辦法好好打球，因為我是以崇拜偶像的心情來加入這支代表隊」。
不過對於那屆奧運，東哥留下許多遺憾，出發前他認為中華隊有機會可以奪牌，可惜在預賽輸了幾場不該輸的比賽讓他們以第五名作收，東哥表示：「在贏下澳洲隊之後本來覺得應該是可以過五關斬六將，但我們在預賽不小心敗給義大利，所以對日本隊必須得全力求勝，經過一番努力後，還是被敲出再見高飛犧牲打而落敗」。
提到日本隊，相信台灣球迷對那場比賽應該是印象非常深刻，比賽一開始陳金鋒就面對上原浩治敲出三分砲取得3:0領先，但該場的先發投手王建民受到洋基隊下達的100球投球限制令，只能被迫提前退場，東哥認為：「如果王建民沒有投球限制的話，說不定可以投更長的局數，這樣台灣就有獲勝的機會」，雖然無緣四強，但能在預賽完封那一年的亞軍澳洲隊以及和日本明星鏖戰到延長賽才落敗的比賽過程，都值得給予雅典奧運代表很大的鼓勵。
奪牌失利後面對球迷的「檢討」，東哥全部坦下來，不過他也解釋，那一年球場的「怪風」真的讓中華隊在守備上吃很多憋，究竟是怎麼回事呢？8/9（一）晚上十點，記得準時收聽收看本周的《野球名人房》，一起來聽東哥講歷史故事！（編輯：吳忠育）