潘孟安爭取改善水患及農業災損 蘇貞昌允諾支持從優認定
盧碧颱風過境帶來旺盛西南氣流，造成屏東豪雨災損及區域淹水，行政院長蘇貞昌今天（9日）至屏東視察，縣長潘孟安當場爭取協助大仁科大滯洪池工程用地取得問題，獲得蘇貞昌支持允諾改善當地水患。而屏東農業災損累計將近4500萬元，農委會已公告救助辦法，適用農業天然災害現金救助及低利貸款，將從速、從寬、從優認定補助。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-09 21:00:00
蘇貞昌此行偕同經濟部長王美花、行政院發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺等，至屏東大仁科大視察武洛溪大仁支線排水，聽取水利署長賴建信簡報後，潘孟安進一步向蘇貞昌爭取治水工程。
潘孟安指出，10多年來大仁科大週邊是「黃金災區」，在縣府爭取前瞻計畫從武洛溪下游逐步往上游治理後，已逐漸改善，縣府除希望擴大其週邊道路排水箱涵外，已向水利署爭取1億9千萬元在上游台糖用地規劃設置15公頃滯洪池，請行政院協助解決，待汛期結束後馬上就能進場動工，才能因應極端氣候暴雨型態。
蘇貞昌表示，此次暴雨造成台灣多處淹水，蔡英文總統非常關心治水，以此次大仁科大週邊淹水為例，3年前淹水面積達30公頃，但這次雨勢更大，淹1.7公頃，面積減少且積水消退快，證明治水已有成效，但還沒有根治。當場指示經濟部長王美花和台糖溝通取得滯洪池用地，可吸納瞬間暴雨雨量，並請水利署加大加深排水箱涵，以利雨水宣洩。
隨後蘇貞昌一行轉往視察九如鄉胡瓜、里港苦瓜受損情形時表示，要求農委會持續第一時間掌握各項災損狀況外，也要從速、從優、從寬即時給予農民補助，包含災後的清園、復耕、肥料等項目，也應該給予農民協助。