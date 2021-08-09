COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

大馬新增確診連3天緩降　將允許接種者跨州探親

▲馬來西亞疫情嚴峻，自6日新增確診人數飆至2萬889人後，連續3天單日確診人數緩降，今天新增1萬7236人確診。當局宣布，自明天起，已完成接種疫苗者可跨州探親。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞疫情嚴峻，自6日新增確診人數飆至2萬889人後，連續3天單日確診人數緩降，今天新增1萬7236人確診。當局宣布，自明天起，已完成接種疫苗者可跨州探親。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 20:07:10

（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）馬來西亞疫情嚴峻，自6日新增確診人數飆至2萬889人後，連續3天單日確診人數緩降，今天新增1萬7236人確診。當局宣布，自明天起，已完成接種疫苗者可跨州探親。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因疫情嚴峻，馬來西亞自6月起實施全國封鎖措施，但在Delta變異株肆虐下，疫情持續延燒，自7月13日起，已連續28天單日新增確診人數都破萬，其中2天甚至還超過2萬。

馬國6日新增高達2萬889人確診，創下疫情以來的最高紀錄，隨後3天新增確診案例逐步緩降。馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增1萬7236人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國累計確診案例為127萬9776例。

同時，馬來西亞死亡案例也不斷攀升，昨天新增360起死亡案例，星洲網報導，這是馬國爆發疫情以來的新高。馬國至今累計已有1萬749人病故。

另一方面，馬來西亞持續推動COVID-19疫苗接種之際，馬媒報導，馬國首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，自10日起，將針對已完整接種疫苗者鬆綁部分防疫措施，包括允許遠距夫妻跨州、跨縣團聚，或探望18歲以下的孩子。

慕尤丁指出，接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（Pfizer）及中國科興疫苗者須在接種第2劑的14天後才算完整接種，接種美國嬌生公司（Johnson & Johnson）、中國康希諾生物公司研製的COVID-19單劑疫苗者，於接種第28天後才算完成接種。

此外，馬來西亞疫情延燒多日，面對不斷湧入的病患，當地不少醫院資源瀕臨崩潰。大馬歌手黃明志為此向企業家請求協助，對方同意捐贈馬幣100萬令吉（約新台幣658萬元），用以購買醫療物資協助馬國醫院。

黃明志日前透過臉書發文表示，「很開心看到醫院終於收到了我們送來的醫療機器和物資，希望可以挽救更多條性命」。但他也坦言，這些東西只夠醫院用2到4個星期，「因為疫情真的太嚴重了」。

藝人賈永婕在這則貼文底下留言表示「想要幫忙」，讓許多馬國網友紛紛表達感謝。

台灣先前爆發本土疫情，賈永婕挺身而出，邀請企業界與演藝圈好友集資購買超過300台的「救命神器」HFNC系統，和逾百台電動過濾式呼吸防護具（PAPR）贈與醫護。（編輯：林憬屏）1100809

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
83.33%16.67%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.55%32.45%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀