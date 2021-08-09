大馬新增確診連3天緩降　將允許接種者跨州探親

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馬國6日新增高達2萬889人確診，創下疫情以來的最高紀錄，隨後3天新增確診案例逐步緩降。馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增1萬7236人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國累計確診案例為127萬9776例。
同時，馬來西亞死亡案例也不斷攀升，昨天新增360起死亡案例，星洲網報導，這是馬國爆發疫情以來的新高。馬國至今累計已有1萬749人病故。
另一方面，馬來西亞持續推動COVID-19疫苗接種之際，馬媒報導，馬國首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，自10日起，將針對已完整接種疫苗者鬆綁部分防疫措施，包括允許遠距夫妻跨州、跨縣團聚，或探望18歲以下的孩子。
慕尤丁指出，接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（Pfizer）及中國科興疫苗者須在接種第2劑的14天後才算完整接種，接種美國嬌生公司（Johnson & Johnson）、中國康希諾生物公司研製的COVID-19單劑疫苗者，於接種第28天後才算完成接種。
此外，馬來西亞疫情延燒多日，面對不斷湧入的病患，當地不少醫院資源瀕臨崩潰。大馬歌手黃明志為此向企業家請求協助，對方同意捐贈馬幣100萬令吉（約新台幣658萬元），用以購買醫療物資協助馬國醫院。
黃明志日前透過臉書發文表示，「很開心看到醫院終於收到了我們送來的醫療機器和物資，希望可以挽救更多條性命」。但他也坦言，這些東西只夠醫院用2到4個星期，「因為疫情真的太嚴重了」。
藝人賈永婕在這則貼文底下留言表示「想要幫忙」，讓許多馬國網友紛紛表達感謝。
台灣先前爆發本土疫情，賈永婕挺身而出，邀請企業界與演藝圈好友集資購買超過300台的「救命神器」HFNC系統，和逾百台電動過濾式呼吸防護具（PAPR）贈與醫護。（編輯：林憬屏）1100809