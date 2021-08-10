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與中俄抗衡　布林肯籲加強投資美國基建更新

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國必須挹注更多資金在國內投資上，以與中國和俄羅斯等對手競爭，將「國內更新」作為外交政策的關鍵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國必須挹注更多資金在國內投資上，以與中國和俄羅斯等對手競爭，將「國內更新」作為外交政策的關鍵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 09:09:38

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，美國必須挹注更多資金在國內投資上，以與中國和俄羅斯等對手競爭，將「國內更新」作為外交政策的關鍵。

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法新社報導，布林肯這段發言反映了美國總統拜登政府所稱的「中產階級外交政策」，將重點放在提升國內外的競爭力，並逐漸減少代價高昂的軍事承諾。

布林肯今天參訪華府郊外的馬里蘭大學（University of Maryland）工程實驗室，現場有吵雜的3D列表機大量製造新產品的原型。

布林肯在馬里蘭大學的先進製造實驗室（AdvancedFabrication Lab）說：「中國與俄羅斯等國的政府，在公開與私下場合聲稱，美國國力正在衰退，因此最好加入他們的威權願景世界，而非我們的民主制度。」

他說：「只要美國現在能正視投資在國內更新上，沒有什麼能更快終結他們似是而非的論點，聲稱美國最輝煌的日子已經過去了。」

布林肯引述世界經濟論壇（World Economic Forum）一項研究提到，美國在基礎建設方面排名第13名，並說中國投資在基建的經費是美國的3倍，還挹注更多資金在研發上。

拜登政府稱中國對美國構成主要的長期挑戰，布林肯稱中國是「崛起的強權」，但說美國面臨的挑戰來自多國的競爭力。

然而，布林肯又說，美國還是「全球最強的國家與經濟體」，指出美國長久以來的發明歷史，以及美國的大學還是能吸引國際學生前來就讀。

布林肯說：「我國一直都希望能成為代表機會、可能性與成就的地方。現在就投資在國內更新上，代表我們可以持續成為世界的燈塔。」

美國聯邦參議院預計將批准1.2兆美元的基礎建設法案，這是拜登政府的首要之務，以建造橋梁、道路與電動車網路，同時改善全美的飲用水與高速網路。

拜登已下令美國在本月結束打了20年的阿富汗戰爭，根據布朗大學（Brown University）戰爭代價計畫（Costs of War Project）統計，美國已為這場戰爭投入超過2.2兆美元。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100810

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