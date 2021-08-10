名家論壇》蕭徐行／柯文哲是巨星還是流星

2015年，因為蘇迪勒風災救援行動過慢遭外界極力批評，柯文哲引用哲學家尼采的名言「凡殺不死我的，必使我更強大」來做回應，他表示「要罵就罵，要攻擊就攻擊，我都記下來，有道理我就改，沒道理不要緊，當在鍛鍊免疫力」。如今，歷經新冠病毒疫情磨練的柯P會一躍成為台灣政壇的「巨星」還是「流星」，就端賴他的免疫能力有多強大了。





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柯文哲是否競逐大位，儼然成為四年一輪總統大選中最關鍵的變數。根據最近幾項有關總統大選的民調，如果國民黨與民進黨推派目前最強的候選人侯友宜、賴清德出馬角逐，柯文哲雖然當選機率不高，卻扮演著左右藍綠戰局的關鍵；如果不是侯友宜與賴清德兩人同時出馬，柯文哲會當選的機率就會顯著提高，亦即國民黨的朱立倫及民進黨的鄭文燦都將不是柯文哲的對手，更別說最近主導疫苗捐贈而再度成為媒體焦點的郭台銘屆時態度如何，對於中立選民以及泛藍支持者有著一定程度的影響力，都讓整個2022年到2024年台灣政治生態的合縱連橫充滿著更多的變數與驚奇。





被認為無所作為的台北市長柯文哲，在民調中卻能居於令人無法忽視的力量，就在於疫情期間，柯P的表現不俗，其次柯文哲講出了很多泛藍支持者對於民進黨不滿的心聲，許多民眾覺得他們在國民黨之外有了另一個選擇。根據這份民調，民眾黨本身有三分一的支持者為淺藍屬性，這都讓民眾覺得支持民眾黨沒有違和感。此外，號稱郭台銘子弟兵的立委高虹安在疫苗採購問題質詢上表現突出，對於民眾黨都加分甚多。





擁有這樣的聲勢與民調支持度，柯文哲是否因此勝券在握了？在疫情炙烈之時，對民進黨勇於嗆聲，讓柯P吸引了很多反綠營的民眾的掌聲，加上國民黨方面除了地方縣市首長在防疫上的表現不錯外，黨中央以及國民黨的重要領導者們都出現了許多荒腔走板的舉動，無法吸引對於民進黨失望民眾的支持，轉而支持柯P，讓民眾黨的聲勢驟升。然而，柯P與民進黨之間的相互攻訐，也讓原來不少支持柯P的民眾回歸綠營，如今民眾黨本身有超過三分一的支持者為淺藍屬性，原來支持綠營者則所剩無幾。這一來一往之間，民進黨雖受施政成績不佳所困，支持者減少了，支持者卻轉而觀望與中立，並沒有成為民眾黨的支持者；國民黨與民眾黨之間反而陷入了泛藍民眾的爭奪戰，這樣陷於「大藍」、「小藍」之爭的政治現實，不僅讓兩者的糾纏無法統合成為足以威脅民進黨的政治力量，民進黨更可藉由操弄這兩黨的民調，就可讓民進黨永遠穩居執政的地位。





支持度仍不足以讓柯P往上竄起，一枝獨秀的原因就在於柯P擔任市長近七年來，在施政上沒有令人驚豔的里程碑，民眾即使喜歡聽他批評執政黨，卻無法信任他具有執政黨國的能力；再者，柯P除了慣常的批評對手外，不曾提出任何具體的政見與政綱來說服民眾。這也就是柯P雖然在總統民調中，實力不容對手輕忽，支持度卻始終無法到達40%以上，不足以作為領頭羊，讓民眾放心把國家的前途交給他。





2024年局勢的渾沌就在於柯文哲是否會參選總統。當然柯文哲的參選也有賴兩大黨的氣勢而定，尤其是國民黨，是否能整軍經武，團結出戰，以作為他是否篤定參選的參考。這樣的變動局勢就是柯文哲會不會參選的主因，因為組織團隊與競選網絡不足是最大的致命傷。他雖然擔任台北市長，又已經擁有民眾黨這個組織；但是並沒有操盤全省的實務經驗，許多中南的民眾或地方要角皆有表達支持柯P參選的意願，但是雙方毫無淵源，也沒有共事經驗，怎樣適當分派任務，組建完整團隊以完善運作競選大業，極為不易；再說柯P本身領導能力受人質疑，性格又常顯現不能善待合作夥伴的現實面，導致許多幕僚與柯文哲常常「同朝不同心」，沒有適當操盤手又怎麼能幫他打天下呢。所以，組建競選團隊雛型將深深影響柯P的參選意願。





總而言之，柯P能否更上層樓的關鍵在於能不能由「一人」競選蛻變為「團隊作戰」。這對於領導力始終讓人詬病的柯文哲確實是一大考驗；然而面對已經把「黨國變一家」的民進黨，以及仍然擁有強兵悍將的國民黨，不能把總統之戰轉為「反民進黨的團體戰」，也許耀眼，柯P仍將只是台灣政壇一顆「流星」。











●作者：蕭徐行／資深媒體人





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