矮化國格？張斯綱：高端和巴拉圭簽約用「China-Taiwan」
高端疫苗在7月20日在巴拉圭正式取得第3期臨床實驗核准，可以收案進行第3期人體臨床實驗，不過，台北市議員張斯綱昨（9）晚在臉書爆料，高端公司與巴拉圭國立亞松森大學醫學院簽屬備忘錄中，稱實驗主辦方為中國台灣「China-Taiwán」，痛批「高端被矮化，中華民國不見了」。對此爭議，行政院長蘇貞昌表示，外國相關作業，會請外交部了解﹔《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問高端，截稿前高端發言管道電話未接，媒體群組也未回應。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-10 10:05:51
張斯綱昨晚表示，高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院簽屬備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，但在7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。
張斯綱痛批，高端為了快速上市可以裝作不知道，但陳時中部長知道嗎？要把手臂留給高端的蔡總統知道嗎？中華民國在友邦消失不見了？台灣價值只剩大內宣？
張斯綱也說，2018年多家外國航空在中國大陸的施壓下，曾將「台灣」改為「中國台灣」，當時民進黨的國安會鼓勵台灣人民拒搭，那現在高端的第三期實驗被稱呼為「中國台灣」主辦，民進黨是不是也應該出來抗議矮化、呼籲台灣人民拒打，蔡總統訪問宏都拉斯用的是中華民國西班牙文正式譯名「República de China」，為何這次不向亞松森大學提出意見。
對此，蘇貞昌上午在台南視察災情時回應，希望國人同胞對自己的國產都給予加油，同時，政府也會一視同仁的嚴格把關，至於外國相關的作業，我會請外交部了解。