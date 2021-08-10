矮化國格？張斯綱：高端和巴拉圭簽約用「China-Taiwan」

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▲高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院簽屬備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，但在7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。（圖/翻攝張斯綱臉書）

× ▲高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院簽屬備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，但在7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。（圖/翻攝張斯綱臉書）

張斯綱痛批，高端為了快速上市可以裝作不知道，但陳時中部長知道嗎？要把手臂留給高端的蔡總統知道嗎？中華民國在友邦消失不見了？台灣價值只剩大內宣？





張斯綱也說，2018年多家外國航空在中國大陸的施壓下，曾將「台灣」改為「中國台灣」，當時民進黨的國安會鼓勵台灣人民拒搭，那現在高端的第三期實驗被稱呼為「中國台灣」主辦，民進黨是不是也應該出來抗議矮化、呼籲台灣人民拒打，蔡總統訪問宏都拉斯用的是中華民國西班牙文正式譯名「República de China」，為何這次不向亞松森大學提出意見。





對此，蘇貞昌上午在台南視察災情時回應，希望國人同胞對自己的國產都給予加油，同時，政府也會一視同仁的嚴格把關，至於外國相關的作業，我會請外交部了解。



