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日韓Delta染疫暴增　藍委：高端恐成國人唯一選擇

▲指揮中心指揮官陳時中說明關於高端EUA相關事項。（資料照／取自疾管署直播）
▲指揮中心指揮官陳時中說明關於高端EUA相關事項。（資料照／取自疾管署直播）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-10 11:01:55｜2021-08-10 11:23:04

第五批莫德納疫苗9.96萬劑前天抵達桃園機場，陳時中部長表示「數量很少」，因此這批疫苗的施打對象還尚未定案，即使有新的自購莫德納抵台，近6成國人仍等不到第一劑預約通知。

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對此，國民黨立委鄭麗文今（10）日表示，從此事可以看出最根本的問題：蔡政府的國際疫苗就是買太少、也來太少，指揮中心更宣布「第五輪莫德納打完，第六輪就要開打高端」，但高端疫苗量產品質不穩定、沒做三期試驗、保護力未知，甚至其罕見副作用「神經麻痺」及「眼壓過高」等與疫苗接種的因果關係，衛福部也還尚未釐清，就急著要讓國人施打，這樣毫無章法、完全護航的疫苗政策，更讓人高度懷疑蔡政府是否想間接迫使國人接受高端疫苗。

鄭麗文指出，之前台灣防疫成功，靠的是邊境封鎖以及人民自律，而蔡政府正是此次疫情的破口：入境不普篩、醫療整備不足、「3＋11」政策，雖然目前疫情降到二級，但Delta病毒持續肆虐，多國疫情再起甚至來到疫情以來的最高峰，過去一個月，韓國就增加約3倍的染疫人數，日本則增加了4倍，越南在近期單日確診更是近萬例。

鄭強調，面對來勢洶洶的Delta病毒，蔡政府不是想要積極的解決疫苗不夠、高端疫苗保護力、副作用等問題，而是大搞認知作戰，側翼、網軍、內宣一條鞭，企圖道德綁架民眾，指責，所有對高端疫苗提出質疑的人，通通都是居心叵測、不健康。

鄭麗文表示，如果未來疫情持續，而蔡政府採購的國際疫苗又遲遲不到貨，那未做三期試驗、批准的四個批號未連續又未獲WHO緊急授權的高端疫苗，是不是就會成為多數國人不認同卻又不得不接受的唯一選擇。

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.42%25.58%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.14%5.86%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.13%80.87%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.34%31.66%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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