疫情促嗶經濟！6成人增用行動支付逾3種　近半均消250元

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此外，只用1款打天下的消費者比例，從去年下半年將近40%，目前已大幅下降到16%，說明在如今各家行動支付百花齊放、優惠盡出的情況下，消費者為了爭取高回饋而使用更多行動支付品牌的多元化趨勢；再者，疫情大幅提升消費者的衛生意識，也使感應式支付成為消費者新寵，疫情發生後，根據調查回答平均消費金額超過250元的行動支付使用者大幅成長3成。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，疫情使民眾願意在更多場域使用行動支付，進而推升了消費金額，根據萬事達卡調查，進一步發現51至60歲的壯年族群中有16%的人平均單筆消費金額超過1000元，比例不僅為全年齡之冠，更是21至30歲的4倍之多，說明壯年族群雖在行動支付的使用頻率非最高，但因消費品項主要為生鮮雜貨、家電、3C產品和繳稅等高支出項目，而形成消費金額較高的趨勢。面對行動支付已融入各年齡層日常生活，萬事達卡亦與銀行夥伴們陸續推出符合不同年齡族群需求的產品，持續提供安全、無縫的數位支付體驗。
觀察台灣消費者的綁定選擇和原因，萬事達卡發現83%消費者最常使用第三方電子錢包，例如橘子支付、街口、LINE Pay、Pi錢包等；其次為特定商戶型電子錢包，像是PX Pay、Fami Pay等；再者為行動裝置錢包，如Apple Pay、Google Pay等，顯見使用場域廣泛的行動支付更受台灣消費者青睞。
另一方面，在信用卡綁定行動支付的行為層面，萬事達卡調查發現「優惠」是消費者綁卡的最高指導原則，但各年齡層仍有不同考量，如61至65歲族群較為在意「核卡、綁卡速度」，說明大齡使用者相對重視行動支付的方便和易用性；而20至30歲族群有高達67%優先考量「累積回饋點數」、42%重視「優惠折抵」，屬於精打細算的「Pay兌玩家」。
為了迎合低接觸時代的消費浪潮，各信用卡產品也紛紛推出行動支付相關優惠搶市，像是玉山Pi拍錢包信用卡不僅讓支付更加便利，回饋通路涵蓋消費者最愛用行動支付的多種場域，包含便利商店、超市、量販店等指定通路消費可享4%P幣回饋，在PChome線上購物則享有5%加碼回饋；而台新街口聯名卡則推出新戶綁定街口消費享全通路5%、繳費最高9%街口幣回饋；永豐幣倍卡不僅提供Apple Pay、LINE Pay等6大行動支付最高7%現金回饋，在消費者最常使用行動支付的場域「便利商店」，幣倍卡更提供OPEN錢包綁定消費最高3%現金回饋。
至於花旗現金回饋PLUS鈦金卡則提供新戶指定11大行動支付最高10%現金回饋，無論綁定第三方電子錢包、特定商戶型或行動裝置錢包都能享有回饋，滿足民眾使用多款行動支付的消費場景；滙豐匯鑽卡則提供消費者綁定街口、LINE Pay消費基本3%回饋，若回饋達檻且帳戶滿額再享最高6%現金回饋。
對於經常在百貨商場消費的族群，凱基魔BUY悠遊鈦金卡亦提供指定行動支付最高8%回饋，更提供包含101Pay、微風Breeze Pay、京站QPay等8家指定百貨量販Pay最高8%回饋。